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25 января, источник: Спорт-Экспресс

Фитнес-эксперт объяснил, нужны ли силовые тренировки во время похудения

Кардионагрузка может обеспечить жиросжигание, а как силовые влияют на организм?

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Источник: Спорт-Экспресс

Фитнес-тренер, диетолог, нутрициолог, член Российской ассоциации эндокринологов Артем Тужиков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что существует две крайности в отношении силовых тренировок при похудении. «Довольно часто силовыми тренировками пренебрегают. У большинства они по-прежнему ассоциируются только с увеличением массы тела. Другие, наоборот, злоупотребляют ими, веря, что они ускорят похудение, но это действует несколько иначе», — пояснил эксперт.

Как рассказал специалист по фитнесу и питанию, зачастую при похудении человек зацикливается только на своих энергозатратах, забывая про один важный аспект, из-за которого процесс похудения усложняется и затягивается, а результат почти всегда не оправдывает ожидания. «Одним из ориентиров для избавления от лишних килограммов помимо энергозатрат должен стать процент мышц в теле и силовые показатели. Грамотный процесс похудения всегда должен поддерживать выполнение двух задач: сжигание жира и сохранение мышечной ткани, при этом второй пункт невероятно важен», — заметил Артем Тужиков. По его словам, кардионагрузка может обеспечить только жиросжигание, но не сохранение мышечной массы в условиях дефицита калорий. «Набор мышц на дефиците может быть только непродолжительное время у абсолютных новичков в период адаптации», — пояснил фитнес-эксперт.

Для большей эффективности похудения и создания привлекательной формы Артем Тужиков порекомендовал совместить диету не только с кардиотренировками, но и с силовыми. «Силовые тренировки — это фундаментальный инструмент, а кардио — всего лишь дополнение. Если в процессе похудения присутствуют силовые нагрузки, они будут способствовать улучшению композиции тела за короткий срок, фиксации конечного результата, сохранению мышечной ткани и уровня энергозатрат», — резюмировал специалист по фитнесу и питанию.

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