Тренер рассказал о сроках для получения ягодиц «как у Кардашьян»

Специалист объяснил, что для получения желаемой формы ягодиц потребуется от трех до восьми месяцев. Он подчеркнул, что при этом необходимо включить в тренировку базовые упражнения на мышцы рук, плеч, груди и кора.

«Если работаете на конкретную цель, то привлекайте профессионалов, и желательно не онлайн, а вживую. Поскольку только находящийся рядом тренер сможет правильно оценить ошибки в технике и своевременно их исправить», — добавил Моисеев.