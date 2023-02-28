Отличный звук и отсутствие 3D-сканера: Samsung анонсировал свой новый флагман

Тяжелый, но сбалансированный дизайн. Издалека Galaxy S23 Ultra выглядит точно как Galaxy S22 Ultra. Отличит только владелец прошлогодней модели, взяв в руки новинку: у нее грани более плоские.

На выбор пять расцветок (не считая эксклюзивные цвета на сайте Samsung): кремовый, черный, зеленый, лавандовый. У всех оттенков матовая поверхность, можно спокойно носить без чехла.

Звучание динамиков Samsung Galaxy S23 Ultra — одно из лучших среди смартфонов. Однако минусом может стать отсутствие 3D-сканера лица: распознавание по снимку с фронталки.