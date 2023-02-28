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28 февраля

Отличный звук и отсутствие 3D-сканера: Samsung анонсировал свой новый флагман

Авторы проекта Hi-Tech опубликовали обзор флагманского смартфона Samsung Galaxy S23 Ultra, похвалив его за автономность. Почему не стоит слушать хейтеров, и зачем камере аж 200 мегапикселей — читайте на Hi-Tech Mail.ru.

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Тяжелый, но сбалансированный дизайн. Издалека Galaxy S23 Ultra выглядит точно как Galaxy S22 Ultra. Отличит только владелец прошлогодней модели, взяв в руки новинку: у нее грани более плоские.

На выбор пять расцветок (не считая эксклюзивные цвета на сайте Samsung): кремовый, черный, зеленый, лавандовый. У всех оттенков матовая поверхность, можно спокойно носить без чехла.

Источник: Hi-Tech Mail.ru

Звучание динамиков Samsung Galaxy S23 Ultra — одно из лучших среди смартфонов. Однако минусом может стать отсутствие 3D-сканера лица: распознавание по снимку с фронталки.

Источник: Hi-Tech Mail.ru

По мнению экспертов Hi-Tech Mail.ru, Samsung Galaxy S23 Ultra — один из лучших смартфонов на Android: быстрый, живучий, с отличной камерой. Идеальный кандидат для измены Айфону. Подробный обзор флагмана Samsung читайте на проекте Hi-Tech.

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