Бразильский футболист сел на диету Роналду и чуть не умер

«У меня был хороший вес, но я хотел измениться. Я поговорил с диетологом “Палмейраса” Миртес Станканелли и сказал ей, что буду придерживаться диеты Криштиану Роналду. Я начал это делать, а на следующий день оба игрока, которые играли на моей позиции, получили травмы. Кто должен был выйти на поле? Я! Диета была такой: на завтрак было яйцо и пищевые добавки.

Перед тренировкой также принимались различные добавки. На обед это могли быть рыба и салат. Полдник — снова добавки. На ужин снова рыба и салат. Перед сном — снова добавки.