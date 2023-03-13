Бразильский футболист сел на диету Роналду и чуть не умер

«У меня был хороший вес, но я хотел измениться. Я поговорил с диетологом “Палмейраса” Миртес Станканелли и сказал ей, что буду придерживаться диеты Криштиану Роналду. Я начал это делать, а на следующий день оба игрока, которые играли на моей позиции, получили травмы. Кто должен был выйти на поле? Я! Диета была такой: на завтрак было яйцо и пищевые добавки.
Перед тренировкой также принимались различные добавки. На обед это могли быть рыба и салат. Полдник — снова добавки. На ужин снова рыба и салат. Перед сном — снова добавки.
После разминки я даже не мог бегать. Я просто думал: «Я умру». Пять минут игры — и я не мог больше бежать. Не знаю, как он это делает«, — поделился Менино.
В составе “Палмейраса”, он выигрывал Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес. В составе сборной страны становился чемпионом Олимпийских игр 2020 года.