Названы самые богатые спортсмены в истории

Лидером рейтинга стал американский баскетболист Майкл Джордан, заработавший за свою карьеру 3,3 миллиарда долларов. Со второго по четвертое места заняли гольфисты Тайгер Вудс (2,5 миллиарда), Арнольд Палмер (1,7 миллиарда), Джек Никлаус (1,63 миллиарда). На пятом месте расположился португальский футболист Криштиану Роналду с 1,58 миллиарда долларов.

На шестом месте — баскетболист Леброн Джеймс с 1,53 миллиарда. На седьмом месте расположился аргентинский футболист Лионель Месси (1,48), на восьмом — американский боксер Флойд Мейвезер (1,41), на девятом — швейцарский теннисист Роджер Федерер (1,38), на десятом — американский гольфист Фил Микельсон (1,36).

Суммы включают в себя зарплату, бонусы, призовые, сделки с издательствами и гонорары. Также включены денежные средства, полученные от долевого участия в компаниях-спонсорах. Все доходы указаны до вычета налогов.