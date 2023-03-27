«Ты в игре»: как энтузиасты продвигают спорт в России

Победители в пяти основных номинациях выигрывают по 300 тысяч рублей, а один из проектов становится обладателем гран-при и получает 1 миллион рублей.

«За три сезона конкурса в нем приняли участие более 11 тысяч спортивных инициатив со всей страны. Такой масштаб подтверждает интерес россиян к развитию любительского спорта и делает “Ты в игре” настоящей экспертной площадкой, отражающей актуальные тренды и направления массового спорта», — прокомментировал заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

В третьем сезоне конкурса в шорт-лист прошли проекты из 15 регионов России, каждый из которых нацелен на вовлечение в здоровый образ жизни еще большего числа людей. «Ты в игре» объединяет тысячи энтузиастов и отвечает одной из приоритетных задач, обозначенной Президентом — увеличение до 70% к 2030 году доли граждан, регулярно занимающихся спортом. Дмитрий Чернышенко заместитель председателя Правительства РФ

В предыдущие два сезона в конкурсе поучаствовали 6635 проектов, которые популяризуют занятия спортом. В третьем сезоне на конкурс был подан 4601 спортивный проект. Из всех участников независимые эксперты выбрали сначала 250 инициатив в лонг-лист, а после — 25 в шорт-лист.

В шорт-лист конкурса вошли проекты, которые помогают вовлекать в спорт большое количество людей.

«Среди участников третьего сезона много проектов, которые показывают аутентичность и многообразие российского спорта, охватывают сразу несколько направлений. Каждая инициатива конкурса привносит в классические виды спорта что-то своё — такой подход делает проекты непохожими друг на друга и интересными для россиян», — комментирует министр спорта РФ Олег Матыцин.

Многие работы поддерживают тренд на цифровизацию в спорте и упрощают привычные процессы, а также дают возможность добавить во многие направления соревновательный элемент. В современных реалиях, когда люди все больше обращаются к высоким технологиям, это особенно важно. Олег Матыцин Министр спорта РФ

Например, проект «Я буду тем, кем хочу быть» из Нижегородской области, поданный в номинации «Дети в спорте».

Инициатива представляет собой универсальный зал спортивных дисциплин, таких как бокс, самбо, греко-римская борьба и тайский бокс. Проект рассчитан на детей и подростков в возрасте от 6 до 14 лет. При этом организаторы проекта предпочитают не концентрироваться на спорте, а применять комплексный подход. Так, в рамках «Театрального ринга» спортсмены посещают не только занятия по тайскому боксу, но и по актерскому мастерству, что помогает раскрепоститься и научиться управлять эмоциями.

«Как показывает практика, для развития потенциала ребенку важно не концентрироваться на конкретных результатах и не пытаться кого-то впечатлить. Поэтому мы стараемся предоставлять ученикам свободу: для нас главное, чтобы они получали удовольствие. Такой подход гарантирует высокий уровень вовлеченности», — отмечает автор проекта Иван Пентка.

Еще один проект, прошедший в шорт-лист конкурса — Slam Dunk из Кировской области, поданный в номинации «Точка старта».

Главная идея инициативы — вернуть интерес людей в возрасте 16 лет и старше к баскетболу и активному образу жизни. Первый баскетбольный фестиваль Slam Dunk Open Air был проведен в 2022 году. В нем приняли участие более 70 участников и 100 зрителей. По итогам мероприятия более 50 человек заинтересовались баскетболом и начали приходить на тренировки. Среди участников проекта — как подростки, так и взрослые люди разных профессий, интересов и взглядов.

«Взрослым бывает непросто вернуться в спорт и снова начать вести активный образ жизни. Мы хотим заинтересовать аудиторию и показать, что баскетбол — простое и интересное спортивное направление, которое практически не требует экипировки. В него может влиться каждый, главное — желание попробовать», — отмечает автор проекта Ильдар Ризванов.

Один из проектов номинации «Безграничные возможности», прошедший в шорт-лист — «Пространство со скоростью звука» из Республики Башкортостан.

Инициатива реализуется с 2019 года и направлена на развитие настольного тенниса для слепых. В проекте участвуют около 500 детей, подростков и молодых людей с ограниченными возможностями в возрасте от 7 до 20 лет. Инициатива не только включает спортивную составляющую, но и помогает в социализации и адаптации участников, развитии координации и тактических навыков.

Помимо тренировок и регулярных соревнований, ведется работа по подготовке тренеров и судей, разработан обширный обучающий материал. Также созданы первые в России методические пособия по настольному теннису, напечатанные шрифтом Брайля. В проекте задействованы 10 профессиональных тренеров и добровольцы, которые обучены сопровождению незрячих и проведению массовых мероприятий.

«Для многих людей соревновательный элемент в спорте играет ключевую роль. Поэтому так важно, чтобы он был доступен всем — в том числе взрослым и детям с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья и так далее. В случае с настольным теннисом крупных соревнований для незрячих детей практически нет. Поэтому наша мечта — всероссийские соревнования, которые позволят ребятам проявить себя и почувствовать дух большого турнира», — делится автор проекта Рима Баталова.

Помимо этого в шорт-лист включен и экстремальный исторический забег Zaraysk Bison Race из Московской области, поданный в номинации «Масштаб».

Это уникальное событие, которое сочетает в себе сразу два направления — спортивное и культурное. Участникам команд необходимо преодолеть дистанцию в 8 км по пересеченной местности с разного рода препятствиями. Стартово-финишная зона находится у древнейших стен Зарайского Кремля — археологического памятника мирового значения, где была найдена известная на весь мир статуэтка бизона. Именно она дала название забегу. В гонке участвуют команды из четырех человек. С 2021 года к основной трассе добавлен детский забег — была построена отдельная детская трасса (500 м) с препятствиями и испытаниями.

«Наш проект не только про спорт — он про туризм, саморазвитие, историю. Мы объединяем гонки с препятствиями с возможностью узнать о регионе, провести время интересно и познавательно. Также мы стараемся вовлекать в спорт семьи — для этого у нас проводятся детские забеги», — отмечает автор проекта Дмитрий Аверьянов.

Информацию об остальных проектах-участниках вы можете найти на официальном сайте конкурса «Ты в игре».

С 22 марта по 5 апреля для проектов, вошедших в шорт-лист, действует дополнительная образовательная программа. Авторы инициатив научатся правильно оформлять презентации и проводить публичные выступления. Эти знания помогут на защите проектов перед экспертами, которая пройдет 13 апреля. Победители будут объявлены на специальной церемонии награждения.

В экспертный совет конкурса входят российские спортсмены, руководители спортивной индустрии и общественные деятели. В их числе: министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин; заместитель министра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова; пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, посол федерального проекта «Спорт — норма жизни» Наталья Ищенко; олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, посол ГТО Светлана Журова; глава Удмуртской Республики Александр Бречалов; олимпийский чемпион по лыжным гонкам, посол федерального проекта «Спорт — норма жизни» Александр Легков; известный футболист, экс-капитан сборной России по футболу, посол федерального проекта «Спорт — норма жизни» Алексей Смертин; президент Континентальной хоккейной лиги, серебряный призер Олимпийских игр по хоккею Алексей Морозов и другие.

«Точка старта», «Масштаб», «Дети в спорте», «Трансформация в спорте» и «Безграничные возможности» являются основными номинациями конкурса.

Помимо основных номинаций проекты также участвовали в номинациях от партнеров конкурса — компании «Триколор», производителя спортивных тренажеров IRON KING и издания «Чемпионат». Также есть номинация «Народное голосование», участие в которой принимают все 250 проектов, вошедших в лонг-лист. Победители в ней определяется путем голосования пользователей на официальном сайте конкурса.

«Третий сезон конкурса “Ты в игре” показал, как много в нашей стране талантливых и творческих энтузиастов спорта с уникальными идеями и стремлением сделать что-то полезное для людей. Экспертам пришлось серьезно потрудиться, чтобы выбрать из большого количества достойных претендентов всего 25 участников шорт-листа», — отмечает генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

В этом году в конкурсе наметился интересный тренд — среди претендентов на победу много комбинированных инициатив, объединяющих сразу несколько целевых аудиторий и разные виды спорта. В число финалистов вошли проекты с четкими планами дальнейшего развития, готовые к тиражированию и увеличению охвата участников в разных городах. София Малявина генеральный директор АНО «Национальные приоритеты»

Конкурс «Ты в игре» проводится при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».