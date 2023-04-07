Вы влюбитесь в шахматы, только увидев ее! Сногсшибательная и очень горячая Сесиль Оссерно: фото

Уже в это воскресенье в Астане стартует главное событие шахматного мира: Ян Непомнящий и Дин Лижэнь разыграют титул лучшего шахматиста планеты. Матч соберет у экранов огромное количество зрителей, а в их числе обязательно окажется красавица Сесиль Оссерно.

В шахматы француженка научилась играть уже в пять лет. Сесиль долгое время была одним из самых талантливых игроков своего поколения: она выигрывала чемпионаты Франции среди девочек/девушек в категориях U-8, U-10, U-14 (дважды), U-16 и U-20.

Более того, Оссерно успешно играла и с мальчиками — в 2010 году Сесиль взяла бронзу молодежного национального первенства в категории U-12.

На международном уровне успехи пока не так впечатляют: на счету Сесиль два золота чемпионата Европы в категориях U-10 и U-12. Хотя есть и безмедальный повод для гордости: в 2017-м Сесиль стала 4-й на ЧЕ по блицу, пропустив вперед себя лишь россиянок Александру Костенюк, Екатерину Лагно и Валентину Гунину.

Лучший рейтинг Сесиль в классике — 2242, актуальный — 2141.