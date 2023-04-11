Украинского киберспортсмена бросила красавица-россиянка Арина Бердникова. Эта девушка изменила его жизнь

«После BLAST в Лиссабоне, где мы выиграли, Арина сказала мне, что все, она уезжает в Испанию, и мы расстаемся. Вот такая вот история», — сказал s1mple, слова которого приводит cq.ru.
Команда Костылева Natus Vincere выиграла финал серии BLAST Premier по Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) в Лиссабоне 19 июня. Александр — лучший игрок в дисциплине CS: GO по версии HLTV по итогам 2018, 2021 и 2022 годов.
Несмотря на расставание с Бердниковой, Костылев по-прежнему отзывается о ней очень хорошо: «Есть люди, которые изменили мою жизнь, мой подход к жизни, мое отношение и к киберспорту, и вообще в целом. И одна из этих девушек — это Арина Бердникова. Что бы она ни говорила на стриме, как бы она ни вела себя на стриме, вы даже не представляете, какой она человек в жизни. Насколько она порядочная, верная и просто ******** [офигенная] девушка, которая полностью поменяла мою жизнь и направила меня на правильный путь. Не важно, что произошло с нами в прошлом. Это человек, которому я безгранично благодарен».
Арина Бердникова известна под ником AhriNyan, родилась в Саратовской области в 1998 году. В настоящее время у нее 692 тыс. подписчиков в инстаграме (признан экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена), 1,1 млн фолловера на видеостриминговом сервисе Twitch и 1,3 млн подписчиков в TikTok.
В январе сообщалось, что украинский киберспортсмен признан лучшим игроком года в CS: GO в третий раз, установив рекорд.