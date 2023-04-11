Украинского киберспортсмена бросила красавица-россиянка Арина Бердникова. Эта девушка изменила его жизнь

«После BLAST в Лиссабоне, где мы выиграли, Арина сказала мне, что все, она уезжает в Испанию, и мы расстаемся. Вот такая вот история», — сказал s1mple, слова которого приводит cq.ru.

Несмотря на расставание с Бердниковой, Костылев по-прежнему отзывается о ней очень хорошо: «Есть люди, которые изменили мою жизнь, мой подход к жизни, мое отношение и к киберспорту, и вообще в целом. И одна из этих девушек — это Арина Бердникова. Что бы она ни говорила на стриме, как бы она ни вела себя на стриме, вы даже не представляете, какой она человек в жизни. Насколько она порядочная, верная и просто ******** [офигенная] девушка, которая полностью поменяла мою жизнь и направила меня на правильный путь. Не важно, что произошло с нами в прошлом. Это человек, которому я безгранично благодарен».