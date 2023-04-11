Отчисления от букмекеров пойдут на детский спорт в ДНР и ЛНР

Минспорт России внес соответствующие изменения в порядок распределения средства, полученных организаторами соревнований в виде целевых отчислений от азартных игр, направляемых на финансирование мероприятий по развитию детско-юношеского спорта.

«Федерация и лига вправе направлять средства, полученные в виде целевых отчислений на развитие детско-юношеского спорта, в размере до 100% от суммы целевых отчислений на проведение мероприятий по развитию детско-юношеского спорта на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, включая финансирование организации и (или) проведения детско-юношеских спортивных соревнований, подготовки тренеров и спортивных судей, строительства, осуществления ремонтных работ, в том числе работ по капитальному ремонту, реконструкции, в том числе реконструкции с элементами реставрации, технического перевооружения объектов капитального строительства для развития физической культуры и спорта, содержания и развития материально-технической базы, необходимой для развития детско-юношеского спорта, включающей приобретение спортивной экипировки, спортивного оборудования и инвентаря», — говорится в документе.

В феврале Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении целевых отчислений от азартных игр на развитие спорта. Сейчас размер целевых отчислений организатора азартных игр в букмекерской конторе составляет 1,5% от его квартальной выручки, причем объем таких отчислений не может быть менее 30 миллионов рублей в квартал. В общем объеме отчислений от азартных игр, получаемых организаторами спортивных соревнований, 20% направляется на финансирование мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, а 80% — профессионального спорта.