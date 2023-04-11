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19:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Отчисления от букмекеров пойдут на детский спорт в ДНР и ЛНР

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Министерство спорта России разрешило лигам и федерациям направлять до 100% средств, полученных организаторами спортивных соревнований в виде целевых отчислений от азартных игр, на развитие детско-юношеского спорта на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, следует из приказа ведомства, опубликованного на портале правовой информации.

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Источник: РИА "Новости"

Минспорт России внес соответствующие изменения в порядок распределения средства, полученных организаторами соревнований в виде целевых отчислений от азартных игр, направляемых на финансирование мероприятий по развитию детско-юношеского спорта.

«Федерация и лига вправе направлять средства, полученные в виде целевых отчислений на развитие детско-юношеского спорта, в размере до 100% от суммы целевых отчислений на проведение мероприятий по развитию детско-юношеского спорта на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, включая финансирование организации и (или) проведения детско-юношеских спортивных соревнований, подготовки тренеров и спортивных судей, строительства, осуществления ремонтных работ, в том числе работ по капитальному ремонту, реконструкции, в том числе реконструкции с элементами реставрации, технического перевооружения объектов капитального строительства для развития физической культуры и спорта, содержания и развития материально-технической базы, необходимой для развития детско-юношеского спорта, включающей приобретение спортивной экипировки, спортивного оборудования и инвентаря», — говорится в документе.

В феврале Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении целевых отчислений от азартных игр на развитие спорта. Сейчас размер целевых отчислений организатора азартных игр в букмекерской конторе составляет 1,5% от его квартальной выручки, причем объем таких отчислений не может быть менее 30 миллионов рублей в квартал. В общем объеме отчислений от азартных игр, получаемых организаторами спортивных соревнований, 20% направляется на финансирование мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, а 80% — профессионального спорта.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23—27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

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