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22:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Кроссовки шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана, которые он носил во время своего последнего в карьере финала чемпионата в 1998 году, проданы на торгах за рекордные 2,2 миллиона долларов, сообщается на странице аукционного дома Sotheby’s.

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Источник: AP 2022

Джордан, выступавший за «Чикаго Буллз», носил эти кроссовки Air Jordan 13 во второй игре финала плей-офф НБА против «Юты Джаз». По событиям этого противостояния был снят документальный фильм «Последний танец».

Как сообщает АФП, эта ставка стала рекордной на покупку спортивной обуви на аукционах. Ранее достижение также принадлежало Джордану, в 2021 году были проданы другие кроссовки баскетболиста за 1,4 млн долларов. Джордан также удерживает рекорд самой дорогой майки (10,1 млн долларов, сентябрь 2022 года).

Джордан, который завершил карьеру в 2003 году, является шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго» и двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1992) в составе сборной США.

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