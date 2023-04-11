Кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму

Джордан, выступавший за «Чикаго Буллз», носил эти кроссовки Air Jordan 13 во второй игре финала плей-офф НБА против «Юты Джаз». По событиям этого противостояния был снят документальный фильм «Последний танец».

Как сообщает АФП, эта ставка стала рекордной на покупку спортивной обуви на аукционах. Ранее достижение также принадлежало Джордану, в 2021 году были проданы другие кроссовки баскетболиста за 1,4 млн долларов. Джордан также удерживает рекорд самой дорогой майки (10,1 млн долларов, сентябрь 2022 года).