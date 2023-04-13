Международный союз триатлона допустил российских спортсменов к соревнованиям

ТАСС, 13 апреля. /ТАСС/. Исполнительный комитет Международного союза триатлона (World Triathlon) допустил спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Об этом в четверг сообщает пресс-служба World Triathlon.

«Исполнительный комитет World Triathlon одобрил рекомендацию Международного олимпийского комитета о возвращении к соревнованиям спортсменов с российскими и белорусскими паспортами и отменил приостановку участия атлетов в соревнованиях под эгидой организации. Сегодняшнее решение принято для того, чтобы открыть путь для независимых нейтральных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, а также для официальных лиц обеих стран для участия в мероприятиях под эгидой организации. World Triathlon работает с Международным олимпийским комитетом и Ассоциацией международных федераций олимпийских летних видов спорта над разработкой процесса независимой проверки, необходимой для участия любого спортсмена или официального лица из двух стран в мероприятиях под эгидой организации», — говорится в заявлении.

World Triathlon временно отстранил от участия в международных соревнованиях российских и белорусских спортсменов в марте 2022 года. Решение было принято в связи с событиями на Украине.