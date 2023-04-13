Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:45
Фейеноорд
Рома
Футбол. Еврокубки
19:45
Гент
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Севилья
Футбол. Еврокубки
22:00
Ювентус
Спортинг
Футбол. Еврокубки
22:00
Байер
Юнион
Футбол. Еврокубки
22:00
Лех
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
22:00
Андерлехт
АЗ
Футбол. Еврокубки
22:00
Базель
Ницца
Хоккей. НХЛ
14.04
Баффало
Оттава
Хоккей. НХЛ
14.04
Вашингтон
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
14.04
Тампа-Бэй
Детройт
Хоккей. НХЛ
14.04
Коламбус
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
14.04
Монреаль
Бостон
Хоккей. НХЛ
14.04
Флорида
Каролина
Хоккей. НХЛ
14.04
Рейнджерс
Торонто
Хоккей. НХЛ
14.04
Нэшвилл
Миннесота
Хоккей. НХЛ
14.04
Даллас
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
14.04
Чикаго
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
14.04
Колорадо
Виннипег
Хоккей. НХЛ
14.04
Эдмонтон
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Сан-Хосе
31
Все события
15:42 (мск), источник: ТАСС

Международный союз триатлона допустил российских спортсменов к соревнованиям

Исполнительный комитет организации одобрил рекомендацию Международного олимпийского комитета.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 13 апреля. /ТАСС/. Исполнительный комитет Международного союза триатлона (World Triathlon) допустил спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Об этом в четверг сообщает пресс-служба World Triathlon.

«Исполнительный комитет World Triathlon одобрил рекомендацию Международного олимпийского комитета о возвращении к соревнованиям спортсменов с российскими и белорусскими паспортами и отменил приостановку участия атлетов в соревнованиях под эгидой организации. Сегодняшнее решение принято для того, чтобы открыть путь для независимых нейтральных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, а также для официальных лиц обеих стран для участия в мероприятиях под эгидой организации. World Triathlon работает с Международным олимпийским комитетом и Ассоциацией международных федераций олимпийских летних видов спорта над разработкой процесса независимой проверки, необходимой для участия любого спортсмена или официального лица из двух стран в мероприятиях под эгидой организации», — говорится в заявлении.

World Triathlon временно отстранил от участия в международных соревнованиях российских и белорусских спортсменов в марте 2022 года. Решение было принято в связи с событиями на Украине.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Министр спорта РФ Олег Матыцин и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подобные критерии допуска назвали неприемлемыми.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Норвежцы отреагировали на рекомендации МОК по допуску россиян
Вяльбе: буду убеждать своих спортсменов, что мы не должны быть предателями родины
Фоторепортажи
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь