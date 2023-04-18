«Ты в игре»: как развивается спорт на Дальнем Востоке

В нем принимает участие 4601 проект со всей страны — от Калининградской области до Дальнего Востока. Дальний Восток представлен 359 проектами. Один из них попал в шорт-лист и вошел в топ-25 лучших спортивных инициатив страны. Еще 8 проектов вошли в лонг-лист — 250 проектов, отобранных экспертами. Рассказываем о самых интересных и необычных из них.

«Перед нами стоит важная задача — сделать спорт доступнее во всех регионах нашей страны. Для этого ведется активная работа по развитию инфраструктуры, подготовке кадров, популяризации различных спортивных направлений для всех категорий населения. На Дальнем Востоке по состоянию на 2022 год гражданам доступно более 19,8 тысяч спортивных сооружений — стадионов, открытых и закрытых залов, бассейнов, многофункциональных комплексов. Более 23 тысяч тренеров и спортивных инструкторов обучают юных спортсменов. А в группах и секциях занимаются практически 2 млн человек. На данный момент на территории Дальнего Востока представлено немало интересных спортивных направлений и проектов, которые также помогают сделать спорт нормой жизни для жителей региона», — отметил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

В шорт-листе «Ты в игре» — проект «Велостимул» из Сахалинской области, направленный на развитие велоспорта в регионе. Участники могут подключить приложение или Telegram-бот и использовать велосипед для спорта, туризма или передвижения. Система собирает данные и формирует рейтинги. Лидеры рейтингов получают призы от спонсоров. Организаторы планируют расширить проект на всю страну.

В лонг-лист конкурса вошел проект из Приморского края «Друзья делают меня сильнее», объединяющий сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей из обычных семей. Проект дает детям возможность не только заниматься спортивным туризмом и ходить в экспедиции, но и помогает социализироваться и найти новых друзей.

Дети и подростки закрепляют навыки выживания в походных условиях, учатся оказывать первую доврачебную помощь, укрепляют здоровье, учатся плавать.

Также в лонг-лист был включен проект SportsRanks, представляющий Хабаровский край. Это сайт, на котором опубликована информация о спортивных разрядах и званиях по 68 видам спорта, а также сроки их действия, нормы и требования по присвоению. Эти данные важны и для спортсменов, и для тренеров.

Прошла в лонг-лист и парусная студия «Новые горизонты» из Владивостока. Проект организует занятия парусным спортом в теплое время года и делает парусный спорт более доступным — в городе всего три парусные студии. В летний сезон 2022 года в проекте приняли участие около 10 детей, а также прошло порядка 20 пробных занятий. В 2023 году организаторы планируют провести не менее 90 занятий по яхтенному спорту, в которые будут вовлечены не менее 30 ребят.

Еще один участник лонг-листа — проект «Греби — Табань» из Республики Бурятия. Авторы инициативы вовлекают в спортивный туризм на воде детей и подростков.

Участники обучаются основам правильного поведения на воде, оказания первой помощи, повышают свою выносливость. Проводятся регулярные занятия по гребле на открытой воде в летний и зимний периоды.

Проект по-своему уникален: в регионе работают туристические кружки, но при этом специалисты по водному направлению и специальное снаряжение являются редкостью. Поэтому многие ребята не могут заниматься спортивным туризмом на водных дистанциях в секциях. «Греби — Табань» предоставляет детям такую возможность.

Еще одна дальневосточная инициатива — проект «Прыжок в регби» из Забайкальского края. Проект помогает учителям физкультуры и детям 2−4 классов познакомиться с тэг-регби и его основами — для этого авторы инициативы проводят выездные мастер-классы в школах с участием тренеров и инструкторов, а также организуют специальный фестиваль «Регбийное лето».

Фестиваль проходит в разных районах города Читы, участников ждут торжественное открытие с разминкой и конкурсной программой, товарищеский матч между командами школ, торжественное закрытие и вручение памятных призов.

Финалистов третьего сезона ждет защита проектов, которая должна пройти в конце апреля. Церемония награждения состоится в мае.

Победители номинаций получат по 300 000 рублей. Гран-при конкурса составляет один миллион рублей.

Конкурс «Ты в игре» проводится при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Посмотреть все проекты конкурса можно на сайте проекта «Ты в игре».

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