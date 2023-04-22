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10:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Украинским танцорам запретили выходить с флагом страны

Украинским танцорам запретили выходить с флагом страны на Кубке мира по бальным танцам, который проходил в столице Молдавии Кишиневе. Об этом сообщает Newsmaker.

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Источник: РИА "Новости"

Организаторы объяснили спортсменам, что по регламенту Всемирной федерации спортивных танцев абсолютно все участники выходят на представление стран без флага, национальные символы присутствующих государств вывешены в зале. На церемонию награждения можно выходить с флагами.

Украинские танцоры отказались выходить на церемонию представления после предупреждения главного судьи чемпионата Хайнца Спакера.

«Все участники согласились, кроме спортсменов из Украины, но мы не можем делать исключения. У соревнования есть определенные правила, они не касаются Украины, а касаются всех стран», — пояснил глава Федерации спортивных танцев Молдавии Петру Гозун.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин обвинил Украину в нарушении основных принципов спорта. Он подчеркнул, что в спорте все должны играть по одинаковым правилам.

14 апреля Минспорта Украины запретило украинским атлетам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами.

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