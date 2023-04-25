Завершение строительства отеля Роналду за € 60 млн отложено на четыре года

Первоначально отель, который оценивается в € 60 млн, должен был открыться в 2021 году, но из-за пандемии сроки перенесли на 2023 год. Однако позднее завершение было перенесено ещё на четыре года. Предполагается, что задержки вызваны неким расследованием со стороны общественности и французских политиков. Сообщается, что в 2027 году Роналду может уже завершить карьеру.