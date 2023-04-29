Подруга Роналду роскошно танцует тверк. После этих видео вы поймете, чем она так зацепила Криша
Джорджина реагирует на слухи об их разрыве.
Джорджина реагирует на слухи об их разрыве.
Последнее время дела у Роналду в Саудовской Аравии шли не очень. Его «Аль-Наср» свалился в кризис (потерял лидерство в чемпионате, следом за ним и главного тренера, плюс вылетел из кубка), а сам Криштиану несколько матчей подряд не мог отличиться.
Все это проходило на фоне скандалов. Роналду обвиняли в том, что он выжил из клуба Руди Гарсию. К тому же Криш конфликтовал с фанатами, показывая им неприличные жесты, и орал на своих партнеров по ходу одного из матчей. В конце концов, появились слухи о вероятном расставании Роналду с великолепной Джорджиной: об этом говорил даже близкий знакомый его матери.
Но кажется, что теперь ситуация начала исправляться. Во-первых, Криштиану наконец-то забил. 38-летний форвард открыл счет в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Раидом» — этот мяч стал первым для португальца за 4 встречи.
Во-вторых, Джорджина отреагировала на инсайды об их с Роналду возможном разрыве. «Завистники выдумывают слухи, сплетники их распространяют, а идиоты им верят», — написала Джорджина в соцсетях, процитировав слова из песни американского певца Ромео Сантоса.
Похоже, в отношениях самой узнаваемой в мире спорта все по-прежнему стабильно. Несмотря на репутацию ловеласа, Роналду готов сохранять длительные отношения с матерью своих детей.
И его можно понять.
Это видео на днях Джорджина выложила в социальные сети. Она продолжает упорно работать над собой. Вряд ли, глядя на нее, можно предположить, что она уже дважды становилась матерью.
Подруга Роналду не только пашет в спортзале. Еще она знает, как правильно себя подать. Тверк в ее исполнении привлекает внимание.
Похоже, Роналду и правда будет сложно расстаться с такой роскошной подругой — даже если она действительно тратит слишком много его денег.