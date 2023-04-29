Подруга Роналду роскошно танцует тверк. После этих видео вы поймете, чем она так зацепила Криша

Последнее время дела у Роналду в Саудовской Аравии шли не очень. Его «Аль-Наср» свалился в кризис (потерял лидерство в чемпионате, следом за ним и главного тренера, плюс вылетел из кубка), а сам Криштиану несколько матчей подряд не мог отличиться.

Все это проходило на фоне скандалов. Роналду обвиняли в том, что он выжил из клуба Руди Гарсию. К тому же Криш конфликтовал с фанатами, показывая им неприличные жесты, и орал на своих партнеров по ходу одного из матчей. В конце концов, появились слухи о вероятном расставании Роналду с великолепной Джорджиной: об этом говорил даже близкий знакомый его матери.

Но кажется, что теперь ситуация начала исправляться. Во-первых, Криштиану наконец-то забил. 38-летний форвард открыл счет в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Раидом» — этот мяч стал первым для португальца за 4 встречи.

Во-вторых, Джорджина отреагировала на инсайды об их с Роналду возможном разрыве. «Завистники выдумывают слухи, сплетники их распространяют, а идиоты им верят», — написала Джорджина в соцсетях, процитировав слова из песни американского певца Ромео Сантоса.

Похоже, в отношениях самой узнаваемой в мире спорта все по-прежнему стабильно. Несмотря на репутацию ловеласа, Роналду готов сохранять длительные отношения с матерью своих детей.

И его можно понять.

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Это видео на днях Джорджина выложила в социальные сети. Она продолжает упорно работать над собой. Вряд ли, глядя на нее, можно предположить, что она уже дважды становилась матерью.

Источник: соцсети

Источник: соцсети

Источник: соцсети

Подруга Роналду не только пашет в спортзале. Еще она знает, как правильно себя подать. Тверк в ее исполнении привлекает внимание.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=b949d393b46a020e&partner_ext=173&place_id=222&oid=698191589&hd=2&id=456239043&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Похоже, Роналду и правда будет сложно расстаться с такой роскошной подругой — даже если она действительно тратит слишком много его денег.