Карлсен во время матча Непомнящего и Лижэня заработал 15 000 евро. Такой вид дохода запрещен в Норвегии

Магнус Карлсен уже не является действующим чемпионом мира по шахматам — его передали китайцу Дин Лижэню, и, к сожалению, передал в первую очередь россиянин Ян Непомнящий, который вел в счете перед 12-й партией матча.

Карлсену, судя по всему, поединок в Астане был не очень интересен. Единственная его цитата, посвященная противостоянию двух соперников, прозвучала на стриме, причем не очень приятно: «Вот ради этого я отказался от долбаного матча!» — вещал норвежец, периодически щеголяя соответствующими вечеринке напитками.

Но Карлсен может зарабатывать и другим видом спорта, как показала практика.

Запрещенная игра

Знаменитого шахматиста нашли в Монте-Карло, на турнире Европейского покер-тура. Интересно, что в демократичной Норвегии покер запрещен, факт игры на территории страны грозит штрафом. Причем штрафы, как и положено Норвегии, приличные — например, когда онлайн-платформы подталкивали к выходу, каждый лишний день регулятор оценил в 120 тысяч евро.

Поэтому даже чемпионат Норвегии по покеру, в котором также участвовал Карлсен, проходил прошлый раз в Ирландии. Причем год назад Магнус добрался до финального дня соревнований, занял 25-е место из 1050 участников и заработал почти полмиллиона рублей. Забавно, но при всех этих условиях победитель главного турнира в мировом покере, аналога чемпионата мира, как раз из Норвегии — Эспен Йорстад.

Что касается Карлсена, его нынешний заработок уже солиднее — 15 тысяч евро. По нынешнему курсу это 1,3 миллиона рублей. Турнир еще продолжается, но Карлсен уже выбыл, заняв 69-е место среди 1098 участников. Снова успех. Получается, шахматист может применить навыки своей игры в покер?

Россию не отстранили

Отвечает сам Карлсен: «Думаю, что сходства между покером и шахматами больше, чем думают люди, в том числе в контексте определения вероятностей событий». Кроме того, норвежец добавил, что у него нет амбиций в мире покера, а он просто играет в удовольствие.

Интересно, что никаких санкций в покере в отношении россиян — за главный титул и банк продолжает бороться наш Артур Мартиросян из России, есть белорусы и множество украинцев. Не исключено, что россиянин и украинец сойдутся за финальным столом.

Именно на двух украинцев и белоруса, выступающего за Польшу, наткнулся за столом 3 мая Карлсен и выбыл из борьбы, хотя ва-банк он пошел, борясь с британцем Телчером, с двумя четверками на руках. У соперника была пара десяток, а карты на столе Карлсену не помогли.

Карлсен успешен в покере

Тем не менее профессионалы уже не раз признают, что Карлсен демонстрирует очень высокий уровень игры. О его феномене в карточной игре пишет Wall Street Journal и профильные сайты, его называют даже называют покер-вундеркиндом.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/XN2AvRffNkM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Тем более это далеко не первое появление Карлсена за покерным столом. Он уже играл в 2008—2009 годах в возрасте 20 лет, а после того, как остыл к шахматам, стал чаще появляться на различных турнирах. Один из недавних — Hustler Casino Live Show, где Магнус, опять же с бутылкой пива, заседал вместе со звездами стримов и YouTube и тоже заработал — 4,5 тысячи долларов. Искусно блефовал и отыгрался, с самого начала улетев в солидный минус.

Вот один из примеров его игры на другом турнире — идет в атаку, имея 0% шансов на победу — и вынуждает соперника сбросить.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/nbPTZP5tkNc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.