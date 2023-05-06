Горячая фанатка «Наполи» разделась догола и порадовала жителей Неаполя. Это даже круче финтов Хвичи
Огонь!
Огонь!
На какие только безумства не пойдешь ради любимой команды. Особенно если она близка к чемпионству, которое не видела с 1990 года.
«Наполи» в нынешнем сезоне выступает крайне эффектно и эффективно, с самых первых туров Серии А претендуя на скудетто.
Чтобы неаполитанские футболисты уж точно в очередной раз не упустили титул, их болельщица, популярная блогер и танцовщица Кармен Каккавале пообещала голышом пройтись по Неаполю в случае успеха ее любимчиков.
Команда Лучано Спаллетти не подвела, заранее обеспечив необходимый результат! Что ж. Обещание назад не вернешь, пришлось исполнять. Заодно девушка украсила свое тело эффектным боди-артом в клубных цветах.
Выполнение задуманного подписчики Кармен ждали явно не меньше чемпионства «Наполи». Почему? Просто посмотрите на ее фото.
К слову, Каккавале — не единственная, кто обещала оголиться в случае триумфа неаполитанского клуба. Аналогичный заявление сделала порнозвезда Паола Саулино. Она, правда, пока что ничего подобного не исполнила.