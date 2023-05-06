Горячая фанатка «Наполи» разделась догола и порадовала жителей Неаполя. Это даже круче финтов Хвичи

На какие только безумства не пойдешь ради любимой команды. Особенно если она близка к чемпионству, которое не видела с 1990 года.

«Наполи» в нынешнем сезоне выступает крайне эффектно и эффективно, с самых первых туров Серии А претендуя на скудетто.

Чтобы неаполитанские футболисты уж точно в очередной раз не упустили титул, их болельщица, популярная блогер и танцовщица Кармен Каккавале пообещала голышом пройтись по Неаполю в случае успеха ее любимчиков.

Команда Лучано Спаллетти не подвела, заранее обеспечив необходимый результат! Что ж. Обещание назад не вернешь, пришлось исполнять. Заодно девушка украсила свое тело эффектным боди-артом в клубных цветах.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=d29a56b65c95d24d&partner_ext=173&place_id=222&oid=-155511827&hd=2&id=456239147&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Выполнение задуманного подписчики Кармен ждали явно не меньше чемпионства «Наполи». Почему? Просто посмотрите на ее фото.