«Моя цель — сделать кроссфит доступным каждому»

Несколько лет назад Иван Бекунин получил травму позвоночника, его парализовало. «Не сдаваться» , — сказал себе тогда Иван и не сдался. А сейчас он сам помогает другим: ведет блог, где рассказывает, как важно сохранять позитивный настрой, проводит тренировки и развивает центр кроссфита.

Мы поговорили с Иваном 18 мая, когда во всем мире отмечается день осведомленности о цифровой доступности. В честь этой даты в VK стартует социальная кампания о том, что соцсети и интернет должны быть местом комфортного общения пользователей, потребления и создания контента, вне зависимости от особенностей восприятия и развития.

Три правила жизни

Раньше я часто повторял: «Когда ты парализован, у тебя много времени, чтобы думать, ведь ничего больше ты делать не можешь». Так вот, времени подумать у меня было достаточно.

Я никогда не занимался спортом профессионально: учился на экономиста, вел активную студенческую жизнь. Все изменилось в 2010 году, когда после неудачного прыжка в воду я получил серьезную травму позвоночника.

Это случилось на природе, далеко от города, так что мне пришлось довольно долго ждать скорую. Потом я две недели провел в реанимации, перенес операцию, долго восстанавливался. За это время у меня сформировались собственные правила жизни, которым я теперь стараюсь следовать, что бы ни случилось.

Сначала их было всего два: никогда не сдаваться и мыслить позитивно. Кому-то это может показаться банальностью, но я уверен, именно они помогли мне встать на ноги. А третье правило возникло со временем: осознав, что мое восстановление ограничено возможностями организма, я понял, что хочу быть полезен людям.

Блог как терапия

Во время первой реабилитации я начал вести блог: описывал каждый свой день, рассказывал об упражнениях, которые выполняю для восстановления, делился переживаниями. Похожих дневников было немало в англоязычном пространстве, но на русском языке тогда, в 2011 году, я таких не находил.

Для меня блог стал своеобразной терапией, а для людей, которые так же как и я по какой-то причине оказались в коляске, — подтверждением, что они не одни, мы проходим этот путь вместе.

После курсов реабилитации я много читал о тренировках и около года занимался в фитнес-клубе с тренером. Все это время у меня сохранялось ощущение, что чего-то не хватает. Хотелось найти универсальное спортивное направление, которое помогло бы мне и другим людям, перенесших травму, сохранить здоровье и жить активно.

В какой-то момент я наткнулся на статью о кроссфите. Сейчас это популярный вид тренировок, на языке профессионального спорта он называется «функциональное многоборье». Но десять лет назад в России о кроссфите знали не там много. Я стал читать статьи на английском, смотрел видео, пробовал заниматься дома и все яснее понимал: кроссфит — это то, что мне нужно.

От соцсетей — к настоящему клубу

В апреле 2014 года я провел первую открытую тренировку. Пришли на нее в основном только друзья и знакомые, но меня это не смутило. Я предложил ребятам встречаться на набережной каждую субботу и создал группу, посвященную кроссфиту в моем родном Саратове: делился полезными материалами, вел дневник наших тренировок, выкладывал отчеты.

Покажи — расскажи — поправь

Я нашел помещение — 90 квадратных метров — в котором не было абсолютно ничего. Ни мебели, ни оборудования, ни раздевалок, ни розеток. Своими силами мы сделали ремонт, каждый помогал чем мог. Я купил все необходимое, вложив в создание клуба все свои сбережения, какую-то сумму пришлось взять в долг.

Наше пространство открылось осенью 2014 года. Каждое второе воскресенье сентября мы празднуем день рождения: приглашаем ведущего, проводим внутренние соревнования, вручаем призы.



Клуб мы назвали Challenge — вызов. И для меня его создание действительно стало вызовом. Сейчас тренером на коляске никого не удивишь, в России активно развивается направление «адаптивный кроссфит». Но когда мы начинали, люди просто не верили, что я могу кого-то тренировать. Да и я сам тогда планировал быть только руководителем проекта. Но оказавшись однажды в ситуации «или ты становишься тренером, или придется закрыть клуб», решил, что справлюсь.

В кроссфите есть три составляющие грамотного обучения: покажи — расскажи — поправь. Да, я не могу показать: обычно хожу на костылях, а по нашему клубу чаще всего передвигаюсь на коляске. Но я смог подготовить шестерых высококлассных тренеров, которые теперь работают в нашем клубе, и вместе мы отличная команда.

Первое время привозил на тренировки свое оборудование: гири и гантели, с которыми занимался дома. Но спустя пару месяцев этого было уже недостаточно — на тренировки приходило все больше людей. Тогда я работал по специальности — экономистом, и часть зарплаты начал тратить на спортивные снаряды для наших субботних встреч.

Благодаря соцсетям и сарафанному радио сообщество росло очень быстро, и это, конечно, придавало сил. Занятия стали проходить трижды в неделю, и в одну из наших встреч я подумал: «Почему бы не открыть настоящий клуб?», а ребята меня поддержали.

Кроссфит как образ жизни

Первое, о чем я говорю новеньким: «Мы — не фитнес-клуб». Кроссфит — это сообщество единомышленников, это образ жизни, это «продвинутая физкультура», благодаря которой ты становишься здоровее и узнаешь о себе много нового.

Наш клуб напоминает спортивную секцию из детства. Почти все в школе чем-то занимаются: плаванием, волейболом или борьбой. Но если к 18 годам ты — все еще не кандидат в мастера спорта, не профессиональный спортсмен и не победитель всероссийских соревнований, то зачем все это?

Максимум, что ты можешь себе позволить, став взрослым, — тренировки после работы в ближайшем фитнес-клубе. А получив инвалидность, ты в лучшем случае остаешься вне спортивного сообщества, а в худшем — оказываешься запертым в своей квартире.

Моя цель — сделать кроссфит доступным каждому. Только 10% пришедших в наш клуб становятся спортсменами, остальные 90% — просто люди. Мужчины и женщины разного возраста и уровня подготовки, с инвалидностью или без, на коляске, костылях или своих двоих.

Совершенно неважно, как ты передвигаешься и какие у тебя возможности. Ты хочешь вести здоровый образ жизни, быть среди своих, ощущать себя равным — и этого достаточно, чтобы стать частью сообщества.