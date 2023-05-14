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10:39 (мск), источник: ТАСС

Профессор спортивной медицины рассказал, почему WADA 10 лет не может запретить кофеин

По словам Александра Мирошникова, это связано с особенностями вывода вещества из организма.

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МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Кофеин является первым кандидатом на включение в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства (WADA), однако из-за особенностей вывода этого вещества из организма спортсмена оно не попадает под санкции WADA. Об этом на Всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России» сообщил профессор кафедры спортивной медицины Российского университета спорта «ГЦОЛИФК» Александр Мирошников.

«Кофеин является одним из первых кандидатов на попадание в запрещенный список WADA, — считает Мирошников. — Почему же его до сих пор туда не внесли? Дело в том, что кофеин ферментативно зависим, если спортсмен использует кофеин для улучшения своего результата, а у него самого очень быстрый обмен веществ, то после употребления эта субстанция очень быстро в организме разрушается, в моче ничего не находят. А если спортсмен — медленный метаболизатор кофеина, то всего одна выпитая чашка кофе обнаруживается потом в пробе».

«И в случае объявления кофеина допингом первый атлет избежит ответственности, а второй — нет. Поэтому на данный момент кофеин нельзя включать в запрещенный список», — пояснил профессор.

По словам Мирошникова, кофеин находится в программе мониторинга WADA около 10 лет. «Кофеин обнаруживается в допинг-пробах спортсменов от 20 процентов случаев до 100. Это зависит от вида спорта. Он употребляется как в таблетированных формах, так и в виде кофе и чая», — заметил он.

«Давайте пропустим кофеин через критерии WADA, соответствие которым должно привести к попаданию в запрещенный список. Повышает ли кофеин работоспособность? Несомненно, существует огромное количество научных исследований, доказывающих, что он повышает аэробные, силовые и другие показатели. Кофеин вредит здоровью спортсменов, он негативно отражается на работе сердца, повышает артериальное давление, ведет к нарушению сна, увеличивает риск раковых заболеваний», — заключил Мирошников.

В рамках форума «Здоровье нации — основа процветания России» Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) совместно с Минздравом РФ и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России провело конференцию «Специалист по спортивной медицине и антидопинг. Роль и ответственность».

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