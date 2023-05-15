Госдума одобрила интеграцию новых регионов в систему спорта России

«Сегодня Комитет Госдумы по спорту рекомендовал принять его в первом чтении… Законопроект об интеграции новых регионов в российский спорт могут рассмотреть 17 мая», — отмечается в телеграм-канале комитета ГД по спорту.

В ГД 7 апреля внесен проект о комплексной интеграции четырех новых регионов в существующую систему функционирования физкультуры и спорта в РФ, он размещен в думской базе данных.

«Это важный законопроект, который позволит ускорить интеграцию новых регионов в российскую спортивную жизнь… Интеграция в единую спортивную систему позволит регионам получить соответствующее финансирование, а спортсменам и тренерам — участвовать в стартах на всероссийском уровне и претендовать на связанные с этим выплаты и преференции», — приводятся слова главы комитета ГД по спорту Дмитрия Свищева в телеграм-канале комитета.

Законопроектом предлагается регламентировать вопросы создания и государственной аккредитации региональных спортивных федераций, признания спортивных званий, почетных спортивных званий, спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей, квалификационных категорий тренеров, ранее присвоенных в соответствии с законодательством ДНР, ЛНР и Украины, говорится в тексте пояснительной записки к проекту.

Также регламентирования «приравнивания знаков отличия государственного физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики к соответствующим знакам отличия Российской Федерации», говорится в документах.

Кроме того, в пояснительных материалах говорится о формировании и финансировании спортивных сборных команд, мерах социальной поддержки чемпионов и призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира, чемпионатов Европы или иных международных спортивных соревнований, входивших в составы национальных сборных команд ДНР, ЛНР, Украины, использования объектов спорта, включения в перечень базовых видов спорта видов спорта, включенных в программы олимпийских игр, паралимпийских игр, а также иных видов спорта, развиваемых на территории новых субъектов, использования организациями дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа».

Срок действия предлагаемых законопроектом особенностей регулирования установлен до 1 января 2026 года, отмечается в материалах.