Российские скалолазы вернутся на международные турниры в следующем году

В марте исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий. В марте 2022 года генеральная ассамблея IFSC приостановила членство федераций скалолазания России и Белоруссии из-за ситуации на Украине.
«В соответствии с условиями утвержденного процесса, которые соответствуют принципам, выпущенным Международным олимпийским комитетом ранее в этом году, спортсмены с российскими или белорусскими паспортами должны будут получить нейтральные лицензии в качестве предварительного условия для регистрации на мероприятиях IFSC с 2024 года», — говорится в заявлении организации.
Отмечается, что запрет на национальные символы России и Белоруссии на соревнованиях будет сохранен. Также страны по-прежнему не смогут принимать турниры, а должностные лица соревнований, включая судей, останутся отстраненными. Комиссия спортсменов IFSC и национальные федерации были проинформированы об этом решении во время телефонной конференции на прошлой неделе. Скалолазание дебютировало в олимпийской программе на Играх в Токио.