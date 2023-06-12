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15:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские скалолазы вернутся на международные турниры в следующем году

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Исполнительный комитет Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) принял решение о возвращении российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям с 2024 года, сообщается на официальном сайте организации.

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Источник: Reuters

В марте исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий. В марте 2022 года генеральная ассамблея IFSC приостановила членство федераций скалолазания России и Белоруссии из-за ситуации на Украине.

«В соответствии с условиями утвержденного процесса, которые соответствуют принципам, выпущенным Международным олимпийским комитетом ранее в этом году, спортсмены с российскими или белорусскими паспортами должны будут получить нейтральные лицензии в качестве предварительного условия для регистрации на мероприятиях IFSC с 2024 года», — говорится в заявлении организации.

Отмечается, что запрет на национальные символы России и Белоруссии на соревнованиях будет сохранен. Также страны по-прежнему не смогут принимать турниры, а должностные лица соревнований, включая судей, останутся отстраненными. Комиссия спортсменов IFSC и национальные федерации были проинформированы об этом решении во время телефонной конференции на прошлой неделе. Скалолазание дебютировало в олимпийской программе на Играх в Токио.

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