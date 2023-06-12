Российские скалолазы вернутся на международные турниры в следующем году

В марте исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий. В марте 2022 года генеральная ассамблея IFSC приостановила членство федераций скалолазания России и Белоруссии из-за ситуации на Украине.

«В соответствии с условиями утвержденного процесса, которые соответствуют принципам, выпущенным Международным олимпийским комитетом ранее в этом году, спортсмены с российскими или белорусскими паспортами должны будут получить нейтральные лицензии в качестве предварительного условия для регистрации на мероприятиях IFSC с 2024 года», — говорится в заявлении организации.