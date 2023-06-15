Госдума одобрила проект об интеграции новых регионов в систему спорта

В ГД проект был внесен 7 апреля, а принят в первом чтении 17 мая.

«Комитет Госдумы по спорту рекомендовал принять во 2 чтении законопроект об интеграции новых регионов в систему российского спорта… Законопроект будет рассмотрен во 2 чтении 20 июня», — говорится в телеграм-канале комитета.

Отмечается, что проект ускорит интеграцию ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в единую спортивную систему России.

«Регионы смогут рассчитывать на те же преференции, что установлены в РФ: получать соответствующее финансирование, а спортсмены и тренеры участвовать в стартах на всероссийском уровне и претендовать на связанные с этим выплаты», — добавляется в сообщении.

Также подчеркивается, что были одобрены поправки ко второму чтению.

Кандидаты в сборные команды России будут формироваться из числа спортсменов в новых регионах. Также к ответственности не будут привлекать организаторов соревнований на стадионах, которые не включены во Всероссийский реестр объектов спорта. Сейчас это все спортобъекты в новых регионах, и за проведение на них соревнований была предусмотрена административная ответственность.

Ранее главы комитета ГД по спорту Дмитрий Свищев отметил, что это важный законопроект, который позволит ускорить интеграцию новых регионов в российскую спортивную жизнь.

«Интеграция в единую спортивную систему позволит регионам получить соответствующее финансирование, а спортсменам и тренерам — участвовать в стартах на всероссийском уровне и претендовать на связанные с этим выплаты и преференции», — добавил он.

Законопроектом предлагается регламентировать вопросы создания и государственной аккредитации региональных спортивных федераций, признания спортивных званий, почетных спортивных званий, спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей, квалификационных категорий тренеров, ранее присвоенных в соответствии с законодательством ДНР, ЛНР и Украины, говорится в тексте пояснительной записки к проекту.

Также регламентирования «приравнивания знаков отличия государственного физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики к соответствующим знакам отличия Российской Федерации», говорится в документах.

Кроме того, в пояснительных материалах говорится о формировании и финансировании спортивных сборных команд, мерах социальной поддержки чемпионов и призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира, чемпионатов Европы или иных международных спортивных соревнований, входивших в составы национальных сборных команд ДНР, ЛНР, Украины, использования объектов спорта, включения в перечень базовых видов спорта, включенных в программы олимпийских игр, паралимпийских игр, а также иных видов спорта, развиваемых на территории новых субъектов, использования организациями дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа».

Срок действия предлагаемых законопроектом особенностей регулирования установлен до 1 января 2026 года, отмечается в материалах.