Текущие события
Футбол. Лига наций
21:45
Италия
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Финляндия
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Греция
Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Гибралтар
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Мальта
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Северная Македония
Украина
Все события
Фоторепортажи
18Акинфеев вытащил новую серию пенальти в «Лужниках»
21Повелитель Большого шлема
18:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Госдума одобрила проект об интеграции новых регионов в систему спорта

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Комитет ГД по спорту рекомендовал принять во втором чтении проект об интеграции новых регионов в систему российского спорта, ГД его рассмотрит 20 июня.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В ГД проект был внесен 7 апреля, а принят в первом чтении 17 мая.

«Комитет Госдумы по спорту рекомендовал принять во 2 чтении законопроект об интеграции новых регионов в систему российского спорта… Законопроект будет рассмотрен во 2 чтении 20 июня», — говорится в телеграм-канале комитета.

Отмечается, что проект ускорит интеграцию ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в единую спортивную систему России.

«Регионы смогут рассчитывать на те же преференции, что установлены в РФ: получать соответствующее финансирование, а спортсмены и тренеры участвовать в стартах на всероссийском уровне и претендовать на связанные с этим выплаты», — добавляется в сообщении.

Также подчеркивается, что были одобрены поправки ко второму чтению.

Кандидаты в сборные команды России будут формироваться из числа спортсменов в новых регионах. Также к ответственности не будут привлекать организаторов соревнований на стадионах, которые не включены во Всероссийский реестр объектов спорта. Сейчас это все спортобъекты в новых регионах, и за проведение на них соревнований была предусмотрена административная ответственность.

Ранее главы комитета ГД по спорту Дмитрий Свищев отметил, что это важный законопроект, который позволит ускорить интеграцию новых регионов в российскую спортивную жизнь.

«Интеграция в единую спортивную систему позволит регионам получить соответствующее финансирование, а спортсменам и тренерам — участвовать в стартах на всероссийском уровне и претендовать на связанные с этим выплаты и преференции», — добавил он.

Законопроектом предлагается регламентировать вопросы создания и государственной аккредитации региональных спортивных федераций, признания спортивных званий, почетных спортивных званий, спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей, квалификационных категорий тренеров, ранее присвоенных в соответствии с законодательством ДНР, ЛНР и Украины, говорится в тексте пояснительной записки к проекту.

Также регламентирования «приравнивания знаков отличия государственного физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики к соответствующим знакам отличия Российской Федерации», говорится в документах.

Кроме того, в пояснительных материалах говорится о формировании и финансировании спортивных сборных команд, мерах социальной поддержки чемпионов и призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира, чемпионатов Европы или иных международных спортивных соревнований, входивших в составы национальных сборных команд ДНР, ЛНР, Украины, использования объектов спорта, включения в перечень базовых видов спорта, включенных в программы олимпийских игр, паралимпийских игр, а также иных видов спорта, развиваемых на территории новых субъектов, использования организациями дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа».

Срок действия предлагаемых законопроектом особенностей регулирования установлен до 1 января 2026 года, отмечается в материалах.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23—27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Была одержима деньгами и сексом': как фигуристка использовала Гитлера
'Русская березка в Украине - это плохо': великая гимнастка умерла в Киеве в нищете
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь