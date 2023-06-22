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19:49 (мск), источник: ТАСС

Цукерберг стал фаворитом в ставках на бой с Маском

Глава Meta (признана в РФ экстремистской) регулярно размещает в соцсетях видео своих тренировок, что стало одной из причин сделанного Маском вызова на бой.

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Источник: AP 2022

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Часть букмекеров в США начали принимать ставки на бой руководителя американской корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) Марка Цукерберга с владельцем Twitter Илоном Маском, фаворитом является Цукерберг.

В букмекерской конторе BetUS у Цукерберга на предстоящий бой рейтинг −400 (это означает, что для того, чтобы получить выплату в $100 долларов, надо поставить на Цукерберга $400), а рейтинг Маска +250 (если поставить $100, выиграешь $250).

Цукерберг регулярно размещает в соцсетях видео своих различных тренировок, что стало одной из причин сделанного Маском вызова на бой. Недавно Цукерберг недавно успешно выполнил «Мерф челлендж»: пробежал 1 милю (1,61 км), после чего сделал 100 подтягиваний, 200 отжиманий и 300 приседаний, после чего пробежал еще милю. Он также занимается джиу-джитсу, принимал участие в соревнованиях по этому виду спорта.

Ранее Цукерберг принял приглашение владельца Twitter Илона Маска выяснить отношения в бою без правил.

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