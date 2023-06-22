Цукерберг стал фаворитом в ставках на бой с Маском

В букмекерской конторе BetUS у Цукерберга на предстоящий бой рейтинг −400 (это означает, что для того, чтобы получить выплату в $100 долларов, надо поставить на Цукерберга $400), а рейтинг Маска +250 (если поставить $100, выиграешь $250).

Цукерберг регулярно размещает в соцсетях видео своих различных тренировок, что стало одной из причин сделанного Маском вызова на бой. Недавно Цукерберг недавно успешно выполнил «Мерф челлендж»: пробежал 1 милю (1,61 км), после чего сделал 100 подтягиваний, 200 отжиманий и 300 приседаний, после чего пробежал еще милю. Он также занимается джиу-джитсу, принимал участие в соревнованиях по этому виду спорта.