Спортивные федерации смогут запрашивать данные о делающих ставки спортсменах

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому спортивные федерации для борьбы с подкупными матчами и манипулированием соревнованиями будут иметь доступ к данным о ставках в букмекерских конторах, которые делали тренеры, игроки, агенты и судьи. Соответствующий документ опубликован.

Ранее правовых оснований для запроса таких данных у спортивных федераций не было.

Закон, в частности, расширяет права общероссийских, региональных, местных спортивных федераций, профессиональных спортивных лиг, организаторов официальных спортивных соревнований. Им предоставят возможность получать необходимые сведения от единого регулятора азартных игр. При этом общероссийские федерации смогут в письменной форме запрашивать и получать сведения о лицах, которым запрещено делать ставки, напрямую у единого регулятора азартных игр, а остальные — через общероссийские федерации.