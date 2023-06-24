Спортивные федерации смогут запрашивать данные о делающих ставки спортсменах
Закон расширяет права общероссийских, региональных, местных спортивных федераций, профессиональных спортивных лиг, организаторов официальных спортивных соревнований.
Закон расширяет права общероссийских, региональных, местных спортивных федераций, профессиональных спортивных лиг, организаторов официальных спортивных соревнований.
МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому спортивные федерации для борьбы с подкупными матчами и манипулированием соревнованиями будут иметь доступ к данным о ставках в букмекерских конторах, которые делали тренеры, игроки, агенты и судьи. Соответствующий документ опубликован.
Ранее правовых оснований для запроса таких данных у спортивных федераций не было.
Закон, в частности, расширяет права общероссийских, региональных, местных спортивных федераций, профессиональных спортивных лиг, организаторов официальных спортивных соревнований. Им предоставят возможность получать необходимые сведения от единого регулятора азартных игр. При этом общероссийские федерации смогут в письменной форме запрашивать и получать сведения о лицах, которым запрещено делать ставки, напрямую у единого регулятора азартных игр, а остальные — через общероссийские федерации.
Закон вступает в силу спустя десять дней после его официального опубликования.