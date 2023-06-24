Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Болгария
Сербия
11
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Все события
Фоторепортажи
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
11«Манчестер Сити» разгромил «Реал» в полуфинале ЛЧ
17:40 (мск), источник: ТАСС

Спортивные федерации смогут запрашивать данные о делающих ставки спортсменах

Закон расширяет права общероссийских, региональных, местных спортивных федераций, профессиональных спортивных лиг, организаторов официальных спортивных соревнований.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому спортивные федерации для борьбы с подкупными матчами и манипулированием соревнованиями будут иметь доступ к данным о ставках в букмекерских конторах, которые делали тренеры, игроки, агенты и судьи. Соответствующий документ опубликован.

Ранее правовых оснований для запроса таких данных у спортивных федераций не было.

Закон, в частности, расширяет права общероссийских, региональных, местных спортивных федераций, профессиональных спортивных лиг, организаторов официальных спортивных соревнований. Им предоставят возможность получать необходимые сведения от единого регулятора азартных игр. При этом общероссийские федерации смогут в письменной форме запрашивать и получать сведения о лицах, которым запрещено делать ставки, напрямую у единого регулятора азартных игр, а остальные — через общероссийские федерации.

Закон вступает в силу спустя десять дней после его официального опубликования.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Пробует протезы на ногах, старается адаптироваться: что известно о состоянии Романа Костомарова
"Спартак" окажет поддержку приговоренному к 18 месяцам тюрьмы Промесу
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь