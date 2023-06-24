Путин подписал закон об интеграции новых регионов в систему спорта России

Как отмечалось ранее в телеграм-канале комитета Госдумы по спорту, проект ускорит интеграцию ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в единую спортивную систему России.

Регионы могут рассчитывать на те же преференции, что установлены в РФ: получать соответствующее финансирование, а спортсмены и тренеры участвовать в стартах на всероссийском уровне и претендовать на связанные с этим выплаты, добавлялось в сообщении.

Кандидаты в сборные команды России будут формироваться из числа спортсменов в новых регионах. Также, согласно закону, к ответственности не будут привлекать организаторов соревнований на стадионах, которые не включены во Всероссийский реестр объектов спорта. Ранее это были все спортобъекты в новых регионах, и за проведение на них соревнований была предусмотрена административная ответственность.

Ранее главы комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев отметил важность инициативы, которая позволяет ускорить интеграцию новых регионов в российскую спортивную жизнь. «Интеграция в единую спортивную систему позволит регионам получить соответствующее финансирование, а спортсменам и тренерам — участвовать в стартах на всероссийском уровне и претендовать на связанные с этим выплаты и преференции», — добавил он.

Закон регламентирует вопросы создания и государственной аккредитации региональных спортивных федераций, признания спортивных званий, почетных спортивных званий, спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей, квалификационных категорий тренеров, ранее присвоенных в соответствии с законодательством ДНР, ЛНР и Украины.

Также регламентируется «приравнивание знаков отличия государственного физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики к соответствующим знакам отличия Российской Федерации», говорится в документе.

Кроме того, в пояснительных материалах говорилось о формировании и финансировании спортивных сборных команд, мерах социальной поддержки чемпионов и призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира, чемпионатов Европы или иных международных спортивных соревнований, входивших в составы национальных сборных команд ДНР, ЛНР, Украины, использования объектов спорта, включения в перечень базовых видов спорта, включенных в программы олимпийских игр, паралимпийских игр, а также иных видов спорта, развиваемых на территории новых субъектов, использования организациями дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа».