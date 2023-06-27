Новые комплексы сделали спорт доступным в регионах

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Весной 2023 на сайте норма-спорт.рф была запущена специальная интерактивная карта, с помощью которой каждый желающий заняться спортом может найти ближайшую подходящую по интересам площадку.

Рассказываем о самых интересных спортивных объектах, построенных и открытых по федеральному проекту в течение последних нескольких лет.

Ледовая арена «Прогресс» в Бийске

27 июня в Бийске открылся «Прогресс» — большой крытый каток. Арена вмещает трибуны на 252 человека. В первую очередь, это тренировочный стадион для жителей Бийска и близлежащих районов. Помимо ледовой арены в комплексе предусмотрен тренажерный зал, зал для занятий фитнесом и хореографией и зона коворкинга. Для желающих просто покататься на коньках есть прокат инвентаря. 130 часов каждый месяц будут бесплатны. Для пенсионеров и студентов предусмотрена льготная программа. В ноябре запланировано открытие профессиональной школы по фигурному катанию.

Многофункциональная ледовая арена «Сибирь-Арена» в Новосибирске

Шестиэтажный комплекс общей площадью 72 тыс. кв. м., внутри которого находится основная ледовая арена с трибунами на 10 587 зрителей и тренировочная арена. Помимо этого в комплексе предусмотрены спортивный зал, тренажерные залы, зоны общественного питания, пресс-центр и другие помещения.

Фасад здания, спроектированный на алюминиевой пространственной структуре, создает уникальный архитектурный комплекс. Специальные системы климат-контроля позволяют поддерживать на трибунах и на льду оптимальные температурные условия для зрителей и спортсменов, с возможностью регулировки под требования определенного вида спорта. Стадион можно оперативно переоборудовать для проведения не только спортивных мероприятий, но и концертов.

Внешний вид и интерьер ледового комплекса выполнены в цветах хоккейного клуба «Сибирь» — синий, голубой и белый.

Центр гребли в Воронеже

Центр гребли на байдарках и каноэ был построен в Воронеже в 2018—2019 годах. Центр представляет собой комплекс специально сконструированных и оборудованных сооружений на суше и воде, которые позволяют тренироваться и проводить специализированные физкультурно-спортивные мероприятия по гребле на байдарках и каноэ на протяжении всего года. Комплекс был введен в эксплуатацию в декабре 2019 году.

Также на территории Чернавской дамбы в Воронеже был построен крупный многофункциональный объект — «Спортивный кластер в городе Воронеж». В кластер входят полноразмерное футбольное поле, ледовая арена и другие сооружения.

Крытый футбольный манеж в Грозном

Первый крытый футбольный манеж в Грозном был торжественно открыт в мае 2023 года. Манеж стал первым полноценным крытым футбольным стадионом в Чеченской Республике, тренироваться на котором можно круглый год. Стадион предназначен не только на тренировок, но и для проведения соревнований. При этом в свободное от соревнований время арена будет открыта и для простых жителей Грозного и Чечни.

В манеже постелен искусственный газон размером 90×60 метров, стадион оснащен трибунами на 300 человек. Помимо этого, в манеже есть тренажерный зал, который также открыт для населения.

Легкоатлетический манеж в Курске

Манеж предназначен для тренировок легкоатлетов в холодно время года. В административную часть здания переехала областная спортивная школа олимпийского резерва имени Николая Яковлева. В манеже все оборудовано для качественных тренировок сразу по нескольким легкоатлетическим дисциплинам: гладкому бегу, бегу с барьерами и препятствиями, толканию ядра, тройному прыжку, прыжкам в длину, в высоту и с шестом.

Федеральный проект «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» был инициирован в 2019 году президентом России Владимиром Путиным. Цель проекта — чтобы к 2030 году 70% населения России систематически занимались физкультурой и спортом.

Чтобы сделать спорт массовым и доступным, благодаря федпроекту активно развивается инфраструктура в регионах. Например, по проекту «Газпром — детям» компания строит физкультурно-оздоровительные комплексы, футбольные и баскетбольные площадки, ледовые арены и другие ключевые объекты. Особое внимание уделяется развитию спорта в малых городах и селах, где условия для тренировок должны быть на таком же высоком уровне, как в больших городах.

И это дает свои плоды — на площадках, построенных в рамках «Газпром — детям», уже выросли новые российские чемпионы. Проект реализуется в 74 регионах России.

Компания получила статус «Партнера национальных проектов России», став финалистом Национальной премии «Наш вклад» в 2022 году.

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