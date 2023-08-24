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13:02 (мск), источник: Sport24

Это упражнение делает живот плоским за 2 минуты в день. А еще улучшает работу внутренних органов

Тот самый популярный вакуум — упражнение для плоского живота, направленное на укрепление поперечных мышц. Именно они — одни из самых труднодоступных и отвечают за поддержку корсета, и тонуса живота. Вакуум — упражнение, которое включает эти мышцы. Во время выполнения упражнения повышается внутрибрюшное давление. Благодаря этому происходит своеобразный массаж внутренних органов. Это оказывает тонизирующее действие на кишечник, органы пищеварительной и репродуктивной систем.

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Источник: Sport24

Тот самый популярный вакуум — упражнение для плоского живота, направленное на укрепление поперечных мышц. Именно они — одни из самых труднодоступных и отвечают за поддержку корсета, и тонуса живота. Вакуум — упражнение, которое включает эти мышцы. Во время выполнения упражнения повышается внутрибрюшное давление. Благодаря этому происходит своеобразный массаж внутренних органов. Это оказывает тонизирующее действие на кишечник, органы пищеварительной и репродуктивной систем.

Кому нельзя делать вакуум

  • если человек перенес операцию на брюшной полости;
  • имеются заболевания сердечно-сосудистой системы, органов брюшной полости или легких;
  • девушкам во время месячных и беременности.

Вакуум: техника выполнения

Примите исходное положение (лежа, стоя или на четвереньках).

Дышите через нос, сделайте максимально глубокий вдох (медленно), наполняя легкие воздухом.

Медленно выдыхайте воздух через рот, после чего втяните живот и напрягите все мышцы (дышать не нужно).

Задержитесь в таком состоянии на 10−15 секунд (новичкам достаточно 5−10 сек).

Расслабьте мышцы, сделайте вдох и вернитесь в исходное положение.

Повторите упражнение 5−15 раз.

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