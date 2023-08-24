Это упражнение делает живот плоским за 2 минуты в день. А еще улучшает работу внутренних органов

Это упражнение делает живот плоским за 2 минуты в день. А еще улучшает работу внутренних органов

Тот самый популярный вакуум — упражнение для плоского живота, направленное на укрепление поперечных мышц. Именно они — одни из самых труднодоступных и отвечают за поддержку корсета, и тонуса живота. Вакуум — упражнение, которое включает эти мышцы. Во время выполнения упражнения повышается внутрибрюшное давление. Благодаря этому происходит своеобразный массаж внутренних органов. Это оказывает тонизирующее действие на кишечник, органы пищеварительной и репродуктивной систем.