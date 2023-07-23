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01:05 (мск), источник: ТАСС

Золотую медаль Олимпиады 1980 года фигуриста Зайцева продали на аукционе за $93,75 тыс

Спортсмен стал победителем Олимпийских игр в паре с Ириной Родниной.

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ТАСС, 23 июля. Золотая медаль фигуриста Александра Зайцева, которую он завоевал на Олимпийских играх 1980 года в американском Лейк-Плэсиде была продана на аукционе за $93,75 тыс. Об этом сообщает пресс-служба аукциона RR Auction.

Зайцев победил на Олимпиаде в паре с Ириной Родниной. Также фигуристы стали победителями Игр 1976 года в австрийском Инсбруке.

На аукционе также были проданы факелы летних Олимпийских игр 1980 года в Москве и зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. За них заплатили $2 тыс. и $1,9 тыс. соответственно.

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