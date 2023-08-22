Каким способом лучше всего сжигать жир: объясняет фитнес-тренер

Как часто мы тренируемся и просто опускаем руки, когда результат не соответствует нашим ожиданиям и вложенным в него силам — трудимся в поте лица, а вес все не уходит? Фитнес-тренер Алина Романова рассказала, как наладить процесс и добиться эффективного сжигания жира.

Эффективность процесса жиросжигания зависит от:

характера нагрузки;

продолжительности нагрузки;

интенсивности нагрузки.

«Из предложенных видов физической активности самым эффективным способом жиросжигания является бег в умеренном темпе, — отметила Романова. — В течение первых 30−40 минут тренировочного занятия в качестве источников энергии организм использует глюкозу и гликоген. По истечении этого времени начинается процесс жиросжигания. Стоит отметить, что интенсивность этого процесса зависит от частоты сердечных сокращений».

Пульсовая зона для жиросжигания определяется индивидуально. Сначала необходимо рассчитать ЧСС max = 220-возраст (м), 226-возраст (ж). Затем найти 60−70% от максимального значения ЧСС. В итоге получится диапазон ЧСС, в котором необходимо тренироваться для эффективного жиросжигания.

Характер нагрузки каждый человек подбирает в соответствии с индивидуальными особенностями. К примеру, не все способны пробежать 40 минут, поэтому хорошей альтернативой будет езда на велосипеде. К тому же бег влечет за собой большую нагрузку на суставы. Некорректная техника бега может привести к травмам.

"Велопрогулка является менее травмоопасной и может заменить бег, однако удельные энерготраты будут меньше, поэтому придется увеличить продолжительность езды на велосипеде. Если нет возможности бегать и кататься на велосипеде, то хорошим и самым безопасным вариантом станет ходьба. Чтобы добиться жиросжигающего эффекта, необходимо увеличить время ходьбы (по сравнению с бегом и ездой на велосипеде) и интенсивность (медленная ходьба не подойдет). Если Вы находитесь в тренажерном зале, то можно увеличить наклон беговой дорожки для увлечения физической нагрузки.