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08:45 (мск), источник: ИА Башинформ

Дневник Летних игр сурдлимпийцев: в Уфе пройдут финальные схватки по дзюдо

В Уфе продолжаются международные Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Сегодня, 28 июля, в пятый день соревнований, старты начинаются в центре спортивной подготовки Башкирии имени Римы Баталовой с баскетбола, плавания и лёгкой атлетики.

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Источник: Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» / соцсеть «ВКонтакте»

Баскетбольные матчи среди мужчин проведут пары Россия и Узбекистан, и Беларусь с Иорданией. Далее пройдёт встреча женских коллективов — сборной субъектов Российской Федерации и Беларуси.

В соревнованиях по плаванию состоятся заплывы на 100 метров и 200 метров, вольным стилем, 200 метров на спине, 200 метров брассом, 400 метров комплексного плавания, 50 метров баттерфляем и эстафета 4×100 метров комплексным плаванием.

Легкоатлеты женских команд будут соревноваться в прыжках в длину. Вечером у них состоится забег на 200 метров, 1500 метров, 400 метров с барьерами, 800 метров, а также метание копья, молота, тройной прыжок и прыжки с шестом.

В парке «Кашкадан» начнутся соревнования по пляжному волейболу:

09.00 Россия — Франция (Ж)
9:00—9:50 Россия — Турция (Ж), Россия — Иордания (М)
10:40 Беларусь — Кыргызстан (Ж), Беларусь — Кыргызстан (М)
11:30 Беларусь — Кыргызстан (Ж), Оман — Кыргызстан (М)
12:20 Беларусь — Турция (Ж), Оман — Беларусь (М)
13:10 Беларусь — Франция (Ж), Оман — Иордания (М)
14:00 Россия — Кыргызстан (Ж), Беларусь — Турция (М)
14:50 Россия — Кыргызстан (Ж), Россия — Кыргызстан (М)
15:40 Россия — Кыргызстан (М), Оман — Турция (М)
16:30 Беларусь — Иордания (М), Россия — Иордания (М).

В «Мегаполисе» состоится квалификация по боулингу и командный зачёт у мужчин.

В парке имени Мажита Гафури пройдёт спортивное ориентирование в дисциплине «кросс-эстафета».

Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по борьбе примет соревнования по вольной борьбе.

В спортшколе № 32 пройдут финалы по дзюдо и награждение всех весовых категорий.

В спортивном комплексе «Астра» можно будет посмотреть на соревнования по пулевой стрельбе. Там же пройдут соревнования по гандболу. У женщин сильнейших выявят между собой сборные субъектов РФ и Кении. После на поле выйдут мужские команды Армении и сборной субъектов РФ и Кения с Россией.

Соревнования по теннису пройдут в теннисном клубе № 1.

Встречи футбольных команд пройдут на стадионе «Нефтяник». Сегодня сыграют Камбоджа — Вьетнам, Ирак — Казахстан, Узбекистан — Россия.

Соревнования первых международных Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» начались в столице Башкирии 23 июля и продлятся до 2 августа, сообщало информагентство «Башинформ».

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