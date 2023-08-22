Фитнес-тренер рассказала о вредящих талии упражнениях

По словам специалиста, боковые наклоны с гантелями, а также различные виды скручиваний укрепляют мышцы кора, однако визуально делают его шире. Это объясняется тем, что такие упражнения помогают проработать косые мышцы живота.

Чтобы добиться тонкой талии и при этом прокачать пресс, по словам Горналл, важно сочетать три фактора: активный образ жизни, правильное питание с низким содержанием сахара, а также силовые тренировки. Тренер отметила, что стоит обратить внимание на упражнения, направленные на сжигание жира в области живота. Например, боковую планку и движение «альпинист».