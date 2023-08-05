Путин направил приветствие участникам II Игр стран СНГ
5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям II Игр стран СНГ 2023 года в Республике Беларусь, сообщает БЕЛТА.
5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям II Игр стран СНГ 2023 года в Республике Беларусь, сообщает БЕЛТА.
«Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия II Игр стран СНГ в Республике Беларусь. Отрадно, что состоявшиеся в 2021 году по инициативе России первые Игры стран СНГ прошли успешно, получили всестороннюю поддержку, стали важным событием в спортивном календаре государств Содружества. Нынешние Игры значительно расширили свою географию, объединили в белорусских городах тысячи участников, их тренеров, наставников и болельщиков. И в ближайшие дни — предоставят атлетам прекрасную возможность посоревноваться с сильными соперниками, проявить характер и волю, стремление бороться до конца — и побеждать», — говорится в приветствии.
Владимир Путин уверен, что II Игры стран СНГ убедительно продемонстрируют свой созидательный, консолидирующий потенциал, послужат развитию международного гуманитарного сотрудничества, укреплению личных, человеческих контактов. И, конечно, будут содействовать популяризации спорта, продвижению ценностей здорового, активного образа жизни, особенно среди молодежи.