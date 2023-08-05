Путин направил приветствие участникам II Игр стран СНГ

«Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия II Игр стран СНГ в Республике Беларусь. Отрадно, что состоявшиеся в 2021 году по инициативе России первые Игры стран СНГ прошли успешно, получили всестороннюю поддержку, стали важным событием в спортивном календаре государств Содружества. Нынешние Игры значительно расширили свою географию, объединили в белорусских городах тысячи участников, их тренеров, наставников и болельщиков. И в ближайшие дни — предоставят атлетам прекрасную возможность посоревноваться с сильными соперниками, проявить характер и волю, стремление бороться до конца — и побеждать», — говорится в приветствии.