Что такое аэробика и как она помогает похудеть? Узнаём всё про это направление
Сжигаем лишние килограммы в ритме и с музыкой.
Сжигаем лишние килограммы в ритме и с музыкой.
Для похудения нужны интенсивные тренировки, помогающие сжигать лишний жир. Одно из популярных направлений — аэробика, суть её заключается в циклическом выполнении упражнений с относительно высоким пульсом. За долгие годы развития она успела получить популярность и разделиться на разные виды. Одни бегают и прыгают, пока другие используют степ и фитбол. Вместе с экспертом разберёмся, что собой представляет это направление и как правильно заниматься.
Аэробика, в широком смысле слова, — это вид циклической нагрузки средней интенсивности, позволяющий достичь и достаточно длительное время поддерживать определённую частоту пульса.
Классическая аэробика. Формат, где под музыку выполняются специальные аэробные движения, называемые шагами. Они соединяются в различные комбинации.
Степ-аэробика. Отличие этого вида в наличии специальной платформы с регулированием высоты. Все движения выполняются с параллельными зашагиваниями и спусками.
Танцевальная аэробика. Элементы похожи на танцевальные, движения заимствуются из хип-хопа, джаза, латины, фанка, список можно продолжать долго. На таком занятии развиваются чувство ритма и пластичность.
Фитбол-аэробика. Не сложно догадаться, что здесь главным инвентарём станет мяч для фитнеса. Такие тренировки помогают улучшить осанку, развить вестибулярный аппарат и проработать пресс.
Аквааэробика. Движения похожи на классическую аэробику, отличие лишь в том, что вся тренировка проходит в бассейне. Такие занятия подходят людям с проблемными суставами, так как вода немного снижает нагрузку.
Силовая аэробика. Под музыку выполняются определённые силовые упражнения, часто используется дополнительное оборудование, но можно тренироваться и без него.
Среди списка ограничений, конечно, находятся все тяжёлые формы заболеваний опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. Людям с астмой стоит воздержаться от такого рода нагрузок. Если у вас возникают сомнения по поводу вашего физического состояния, перед началом занятий стоит проконсультироваться с врачом или инструктором. Профессионалы помогут подобрать нагрузку и подскажут, какие ограничения лучше соблюдать.
Самое важное, что похудеть можно независимо от того, какие упражнения из аэробики вы выполняете. Главное, это не выбор движений, а учёт пульса и продолжительности занятий. Чем интенсивнее и активнее вы двигаетесь — тем выше количество ударов в минуту, а значит, и эффективнее процесс жиросжигания.
Аэробика — это направление, подходящее не только взрослым, но и детям. Малышам заниматься полезно, однако важно учитывать возрастные особенности и уровень подготовки. Перед тренировкой родитель должен проконсультироваться с детским тренером, чтобы определиться, в какую группу лучше записать ребёнка.
Перед началом занятий необходимо правильно выбрать формат с учётом его уровня сложности. Если только начинаете свой путь, подойдёт базовый уровень, где разучиваются шаги аэробики, выполняются самые простые модификации или доступные для новичка силовые упражнения.
Помимо этого, перед началом занятий нужно правильно подобрать спортивную одежду и обувь. Тренироваться можно только в кроссовках, посещать занятия босиком или в чешках запрещено.
Также нужно знать, что в случае усталости на уроке нельзя резко останавливаться, необходимо перейти на шаг, спокойно подышать. Всегда берите с собой воду и обязательно делайте по несколько глотков в процессе урока.
Для составления комплекса упражнений в домашних условиях важно знать, что любое занятие начинается с разминки, это может быть выполнение аэробных движений либо суставная гимнастика продолжительностью не менее пяти минут. После качественно проведённой разминки следует основная часть, выполняется комплекс упражнений от 20 до 50 минут.
Завершить занятие следует заключительной растяжкой, которая также должна занимать минимум пять минут. Важно, что тренировка дома может проходить без дополнительного оборудования, то есть только с весом собственного тела, но также вы можете купить для своих тренировок гантели, утяжелители, резиновые амортизаторы и даже пробрести кардиотренажёр, если вам есть куда его поставить.
Ниже представлены два упражнения, выполняйте их поочерёдно два-три подхода с минимальным отдыхом.
Сгибания предплечья
Техника выполнения
Сделайте 10−12 повторений.
Французский жим с гантелями стоя
Техника выполнения
Повторите 10−12 раз.
Ниже представлены два упражнения, выполняйте их поочерёдно два-три подхода с минимальным отдыхом.
Классические приседания
Техника выполнения
Выполните 12−20 раз.
Приседания «Плие»
Техника выполнения
Выполнить необходимо 12−20 раз.
Ниже представлены два упражнения, выполняйте их поочерёдно два-три подхода с минимальным отдыхом.
Тяга одной гантели в наклоне
Техника выполнения
Повторите движение 10−15 раз и поменяйте сторону.
«С добрым утром»
Техника выполнения
Выполните 10−15 повторений.
Готовьте форму и кроссовки, аэробика заставит ваш организм работать быстрее и двигаться к здоровому и подтянутому телу. Каждое упражнение помогает улучшить не только физическое, но и морально состояние. Наслаждайтесь тренировками и своей фигурой.