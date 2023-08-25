Фитнес-тренер рассказал, какие мышцы лучше тренировать вместе

Почти все движения из фитнеса не прорабатывают одну область изолированно, а затрагивают несколько частей тела. Поэтому собрать правильный комплект может быть сложнее, чем кажется.

По мнению Эндрю, самый простой вариант полезного сочетания — тренировать по очереди мышцы верхней и нижней части тела. Это даст организму возможность отдохнуть. Кроме того, такая тренировка полезна для сердца, она заставляет его работать активнее, перекачивая кровь от конечностей. В качестве дополнительного положительного эффекта — ускорение метаболизма.