Фитнес-тренер рассказал, какие мышцы лучше тренировать вместе
Эндрю Трейси, фитнес-эксперт, уверен, что правильное сочетание упражнений поможет мышцам быстрее восстанавливаться, снизит общую усталость и сделает спорт качественнее.
Эндрю Трейси, фитнес-эксперт, уверен, что правильное сочетание упражнений поможет мышцам быстрее восстанавливаться, снизит общую усталость и сделает спорт качественнее.
Почти все движения из фитнеса не прорабатывают одну область изолированно, а затрагивают несколько частей тела. Поэтому собрать правильный комплект может быть сложнее, чем кажется.
По мнению Эндрю, самый простой вариант полезного сочетания — тренировать по очереди мышцы верхней и нижней части тела. Это даст организму возможность отдохнуть. Кроме того, такая тренировка полезна для сердца, она заставляет его работать активнее, перекачивая кровь от конечностей. В качестве дополнительного положительного эффекта — ускорение метаболизма.
Также фитнес-эксперт предлагает попробовать пойти от большего к меньшему. То есть необходимо выполнять парные движения, которые задействуют разные части одной группы мышц. Так вы сможете проработать тело максимально и благодаря снижению нагрузки продолжать тренироваться даже при наступлении усталости. Таким сочетанием может быть выполнение отжиманий на трицепс перед жимом лёжа.