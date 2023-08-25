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16:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Фитнес-тренер рассказал, какие мышцы лучше тренировать вместе

Эндрю Трейси, фитнес-эксперт, уверен, что правильное сочетание упражнений поможет мышцам быстрее восстанавливаться, снизит общую усталость и сделает спорт качественнее.

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Источник: РИА Новости

Почти все движения из фитнеса не прорабатывают одну область изолированно, а затрагивают несколько частей тела. Поэтому собрать правильный комплект может быть сложнее, чем кажется.

По мнению Эндрю, самый простой вариант полезного сочетания — тренировать по очереди мышцы верхней и нижней части тела. Это даст организму возможность отдохнуть. Кроме того, такая тренировка полезна для сердца, она заставляет его работать активнее, перекачивая кровь от конечностей. В качестве дополнительного положительного эффекта — ускорение метаболизма.

Также фитнес-эксперт предлагает попробовать пойти от большего к меньшему. То есть необходимо выполнять парные движения, которые задействуют разные части одной группы мышц. Так вы сможете проработать тело максимально и благодаря снижению нагрузки продолжать тренироваться даже при наступлении усталости. Таким сочетанием может быть выполнение отжиманий на трицепс перед жимом лёжа.

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