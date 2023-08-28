5 полезных привычек, которые изменят вашу жизнь к лучшему

А еще новые привычки круто прокачивают дисциплину, улучшают самочувствие и продуктивность. Они обязательно дадут результат и вам, главное условие — не сдаваться и каждый день двигаться вперед.

Привычки, которые меняют жизнь к лучшему.

1. Вставайте раньше.

Если вы хотите изменить свою жизнь, рекомендуем начать именно с этой привычки. Во-первых, таким образом увеличивается ваш день, вы больше успеваете и становитесь более продуктивным. Во-вторых, налаживаете режим и ваши циркадные ритмы начинают работать как часы, а это обеспечивает вам крепкое здоровье. В-третьих, вставая хотя бы на час раньше своих домочадцев, вы выделяете время на себя.

Первые дни будет непросто, но со временем вы обязательно почувствуете весь кайф и увидите первые плоды работы над собой.

2. Медитируйте.

Такая ежедневная привычка позволит вам, что называется, «замедлиться». Каждый из нас живет в бешеном ритме, который заглушает наши чувства и эмоции. В результате человек просто живет «на автомате» не замечая, как утекает время. Часто на этом фоне появляется стресс, а потом и депрессия.

Даже 10 минутная медитация в начале дня, поможет вам почувствовать и услышать себя и свои желания, а также справиться со стрессом. Начните с 2 минут, постепенно увеличивая время. Старайтесь сосредоточиться на своем дыхании, на каждом вдохе и выдохе.

3. Добавьте физическую активность.

Если вы давно хотите заняться спортом, но никак не можете начать, значит вы просто не нашли вид физической активности, который будет приносить вам удовольствие. Ходьба, плавание, танцы — это все спорт, который нужен вашему телу для здоровья, не обязательно для этого упахиваться в тренажерном зале.

4. Читайте.

Чтение — одна из самых легких в освоении привычек, улучшающих качество жизни. Вы можете читать художественную литературу и расширять свой словарный запас, а можете изучать психологию или научную литературу, прокачивая тем самым себя или свои профессиональные навыки.

Приучите себя 30−60 минут в день уделять чтению и вы увидите, как начнется меняться ваша жизнь и интересы.

5. Ведите дневник благодарности.

Ведение такого дневника — полезная привычка для современного человека, которую советуют внедрять многие психологи.