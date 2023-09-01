Исследование: сколько россияне готовы потратить на занятия спортом для детей

71% процент опрошенных ответил, что их дети занимаются каким-либо видом спорта в том или ином формате. Еще 17% ответили, что их дети будут заниматься физкультурой или спортом в будущем. А дети 12% проголосовавших спортом не занимаются вообще.

Самым популярным видом спорта среди детей, уже посещающих секции и спортивные клубы, оказался футбол. Им занимаются 22%. На втором месте по популярности — бокс и единоборства (14%), на третьем — плавание (13%). При этом интересно, что родители, чьи дети пока ничем не занимаются, но будут в будущем, предпочли бы отдать детей как раз в плавание — этот вариант ответа набрал 22% голосов, обогнав футбол (15%) и единоборства (14%).

Большинство занимающихся спортом и физкультурой детей (целых 44%) ходят на тренировки 3−4 раза в неделю. Пять раз в неделю или чаще тренируются 28%, а два раза в неделю — 22%.

57% родителей отдали или отдадут своих детей на спорт исключительно ради общего физического развития и поддержания здоровья, не планируя вырастить профессиональных спортсменов. Треть опрошенных ответили, что рассматривают возможность профессиональной спортивной карьеры для своих детей, но приоритетной все же считают учебу и получение образования. Только 10% намерены сделать детей профессиональными спортсменами.

44% респондентов тратят или готовы потратить до 10000 рублей в месяц на занятия спортом для ребенка. 35% не тратят и не готовы тратить денег на физкультуру — их дети ходят в бесплатные секции, а максимум затрат родителей — покупка спортивной формы. Нашлись и те, кто тратят на спорт своих детей больше 40000 в месяц, но таких оказалось всего 6%.