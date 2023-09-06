Девушка Криштиану Роналду повторила образ Джулии Робертс в «Красотке»

Художник по костюмам Мэрилин Вэнс, которая работала над нарядами актеров на съемках «Красотки», сама создала эскиз алого платья Вивиан. По ее воспоминаниям, продюсеры картины хотели видеть на главной героине черное платье, но Вэнс была против: «Знаете, в чем парадокс? Оно не должно было быть красным! Студия попросила меня сшить черный вариант, но я сразу поняла — оно должно быть красным, не иначе». Обсуждение длилось долго — было опасение, что красный цвет и рыжие волосы Робертс не будут сочетаться. Чтобы принять решение, было сшито три версии наряда, а актрисе пришлось все их перемерить и «выдержать несколько фототестов» — чтобы все поняли, что платье может быть только такого цвета.