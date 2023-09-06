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18:57 (мск), источник: РБК Life

Девушка Криштиану Роналду повторила образ Джулии Робертс в «Красотке»

Джорджина Родригес пришла на премьеру в Венеции в алом платье в пол.

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Девушка португальского футболиста Криштиану Роналду посетила премьеру фильма — участника основной программы 80-го Венецианского кинофестиваля «Энео» итальянского режиссера Пьетро Кастеллитто. Для выхода на красную ковровую дорожку 29-летняя модель Джорджина Родригес выбрала алое платье из новой коллекции бренда Vetements сезона весна-лето 2024.

Творение рук креативного директора бренда Гурама Гвасалии примечательно тем, что оно создано по мотивам культового наряда героини Джулии Робертс — Вивиан — из фильма «Красотка» (1990). В похожем ярко-красном платье в пол с открытыми плечами и декольте она по приглашению персонажа Ричарда Гира слушала оперу «Травиата» в Сан-Франциско.

Дизайнер, креативный директор Vetements Гурам Гвасалия и Джорджина Родригес | Источник: Соцсети

Образ Джорджины Родригес дополнило колье Pasquale Bruni из белого золота, бриллиантов и рубеллитов. А на шее Джулии Робертс в фильме красовалось колье с сердечками, выполненными из бриллиантов и рубинов, французского ювелирного дома Fred Joaillier.

Художник по костюмам Мэрилин Вэнс, которая работала над нарядами актеров на съемках «Красотки», сама создала эскиз алого платья Вивиан. По ее воспоминаниям, продюсеры картины хотели видеть на главной героине черное платье, но Вэнс была против: «Знаете, в чем парадокс? Оно не должно было быть красным! Студия попросила меня сшить черный вариант, но я сразу поняла — оно должно быть красным, не иначе». Обсуждение длилось долго — было опасение, что красный цвет и рыжие волосы Робертс не будут сочетаться. Чтобы принять решение, было сшито три версии наряда, а актрисе пришлось все их перемерить и «выдержать несколько фототестов» — чтобы все поняли, что платье может быть только такого цвета.

Ричард Гир и Джулия Робертс в фильме «Красотка»

Ранее второе дыхание обрел другой культовый предмет гардероба алого цвета — американская модель и актриса Памела Андерсон повторила свой образ в красном купальнике из сериала «Спасатели Малибу». 56-летняя звезда выпустила капсульную коллекцию совместно с брендом Frankies Bikinis и стала лицом ее рекламной кампании, снятой на пляже в Малибу.

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