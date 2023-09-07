Биться о грифы: вернет ли фитнес-клуб деньги за абонемент в случае травмы
Юрист рассказал, как взыскать средства со спортзала за ухудшение условий тренировок.
Юрист рассказал, как взыскать средства со спортзала за ухудшение условий тренировок.
Сразу после окончания сезона отпусков офисные работники (и не только) массово потянулись в спортзалы — готовиться к лету-2024. Вместе с тем далеко не все спортзалы ведут клиентоориентированную политику и соблюдают права потребителя. Красноярское подразделение Роспотребнадзора вынесло предостережение клубу «Колизей», отказавшему посетителю в разовом посещении зала без покупки клубной карты. Какие внутренние правила «джимов» противоречат закону и как призвать администрацию к порядку — в материале «Известий».
Жалоба красноярца на правила, установленные спортзалом «Колизей», привлекла внимание регионального управления Роспотребнадзора — инстанция нашла целый ряд нарушений действующего законодательства. Изначально клиент был недоволен тем, что ему отказали в разовом посещении зала без приобретения клубной карты. Оказалось, что он возмущался вполне обоснованно: это нарушение прав потребителя. Помимо этого, инспекторы указали на незаконность установленных компанией штрафов за утрату либо порчу имущества в размере 5 тыс. рублей. Также противоречит правам потребителя невозможность вернуть деньги за абонемент, купленный по акции. Вопросы у представителей регулятора вызвало и положение внутренних правил, согласно которому спортзал в одностороннем порядке мог отказаться от исполнения обязательств и менять условия действующего договора, включая стоимость услуг.
«Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю объявило ООО “Колизей” предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», — говорится в официальном Telegram-канале Роспотребнадзора.
Ранее «Известия» сообщали о вступлении в силу единых правил обслуживания клиентов в физкультурно-оздоровительных учреждениях.
Вместе с тем вопрос о недопуске на разовое посещение остается открытым. По мнению члена Ассоциации юристов России, сотрудника компании «Ялилов и партнеры» Амира Хасанова, отказать в этом случае можно, если однократный визит в спортзал не учтен договором.
— Закон не обязывает предусмотреть разовые посещения, а значит, продавая абонементы только на месяц или на год, фитнес-клуб не нарушает закон, — констатирует юрист.
Отказ в возврате денег за абонемент, купленный со скидкой или по акции, недопустим. Потребитель вправе потребовать деньги за услугу, возместив фактически понесенные расходы, в соответствии со ст. 32 закона РФ «О защите прав потребителей» и ст. 782 ГК РФ.
Однако сложилась такая практика, что в случае отказа возвратить деньги в добровольном порядке суды взыскивают деньги за неиспользованный период абонемента. При этом скидки и акции не имеют значения.
Включение в договор условия о том, что возврат денег за абонемент недопустим, противоречит закону и является ничтожным. Ничтожно также условие о возврате только части стоимости.
Правила посещения фитнес-клубов и спортзалов регулируются Гражданским кодексом РФ и законом «О защите прав потребителей», напоминает Амир Хасанов. Одна из стандартных претензий клиентов к фитнес-клубу — несоразмерная стоимость восстановления утерянной карточки или браслета.
— Гражданский кодекс допускает свободу договора, а закон «О защите прав потребителей» запрещает включать ущемляющие условия в договор с потребителями. Поскольку взимание платы за перевыпуск не запрещено законом, требование такой оплаты допускается, — уточнил эксперт.
Также существует Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 57116−2016 «Фитнес-услуги. Общие требования к фитнес-объектам», который содержит рекомендуемые правила посещения и поведения посетителей в фитнес-объектах.
— В рекомендуемые правила включено условие о том, что в случае утери членская карта может быть восстановлена по письменному заявлению посетителя фитнес-объекта. За изготовление новой карты может взыматься оплата согласно прейскуранту. Однако спортзалы не могут требовать произвольную плату.
Ст. 10 закона «О защите прав потребителей» обязывает, в том числе спортзалы, своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию об услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, говорит Хасанов. Таким образом, до заключения договора, как и после, клиент вправе потребовать предоставить информацию о стоимости перевыпуска карты.
По его словам, многое в «карточном» вопросе зависит от условий договора. Если договор или правила фитнес-клуба содержат условия о доступе в комплекс только по клубным картам, а она у клиента отсутствует, фитнес-клуб вправе отказать в доступе.
— Заключая договор с фитнес-клубом, вы соглашаетесь с условиями договора или публичным договором, размещенным на сайте клуба или на стойке информации, — говорит юрист.
Однако ранее указанные рекомендуемые правила содержат условие, что в случае, если посетитель фитнес-объекта не имеет при себе членской карты или иного средства идентификации, ему на основании предъявления документа, удостоверяющего личность, выдается временное средство идентификации, которое является имуществом администрации и которое действует в течение дня его выдачи.
Посетитель фитнес-клуба обязан вернуть исполнителю временный пропуск в день его использования.
— В условиях высокой конкуренции для удержания клиентов фитнес-клубы должны проявлять лояльность к потребителям, — считает Амир Хасанов. — Поэтому, как правило, даже в отсутствие пропуска при установлении личности посетителя фитнес-клубы допускают посетителей.
Еще одна проблема, на которую жалуются обладатели клубных карт, — поломка тренажеров, ограничение доступа к пакету услуг. Например, из-за ремонта.
— Как правило, пакеты услуг разнятся в зависимости от тарифа. Например, фитнес со спа-зоной или без спа-зоны имеют различные цены. Если информация о наличии сауны или хаммама, о количестве тренажеров была представлена потребителю, то услуга должна соответствовать представленной информации, — отмечает собеседник.
Хасанов указывает, что сведения об услуге являются ключевыми при принятии решения о заключении договора. Ст. 12 закона «О защите прав потребителей» предусматривает, что если потребителю не предоставлена возможность незамедлительно получить при заключении договора информацию о товаре (работе, услуге), он вправе потребовать от продавца (исполнителя) возмещения убытков, причиненных необоснованным уклонением от заключения договора. А если договор заключен, в разумный срок отказаться от его исполнения и потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения других убытков.
Фитнес-клуб, не предоставивший покупателю полной и достоверной информации об услуге, несет ответственность за недостатки товара, возникшие после его передачи потребителю.
— Если потребитель приобрел абонемент в спортзал, который не соответствует представленной информации, либо качество тренажеров нельзя признать надлежащим, то потребитель может потребовать вернуть деньги за абонемент, также потребовать возмещения убытков, если они возникли, — подсказывает эксперт.
Еще один частый спор между клиентом и администрацией зала касается заморозки абонемента или его прекращения с частичным или полным возвратом средств. Но всё не так просто, как хотелось бы потребителю. Возврат и приостановка (или заморозка) возможны исключительно в том случае, если такая возможность оговорена в договоре. Травмировался клиент, переехал в другой район и стало сложно добираться до клуба — не имеет фактической разницы при отказе от договора.
— К сожалению, потребители не всегда знают свои права, а менеджеры клубов — свои обязанности, — говорит член АЮР Хасанов. — Язык слов не так эффективен, как язык претензий, если спор касается потребителя. При наличии спора наиболее эффективным является подача письменной претензии. Претензию можно отправить на юридический адрес, указанный в уголке потребителя, либо под подпись на ресепшен. В таком случае к решению вопроса подключатся руководство или юристы клуба, которые знают чуть больше менеджеров.
Также эффективным средством является обращение в органы Роспотребнадзора, говорит собеседник «Известий». При наличии нарушений Роспотребнадзор обязан привлечь фитнес-клуб к ответственности. Например, за введение потребителей в заблуждение относительно услуги можно получить штраф до 500 тыс. рублей, за включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, предусмотрен штраф до 20 тыс. рублей.
Опрос, проведенный «Известиями», подтвердил тот факт, что не все клиенты спортзалов осведомлены о своих правах.
— В нашем зале был период, в течение которого больше месяца не работали хаммам и финская сауна, — говорит культурист-любитель из Москвы Юрий Васютин. — В договоре предусмотрено посещение этих процедур, но ни я, ни знакомые не догадались сходить в отдел продаж (именно там решаются такого рода вопросы), чтобы выбить частичный возврат средств, дисконт или другие плюшки. Такова реальность: люди не особенно хотят ссориться, входят в обстоятельства компании. В конце концов, тен (нагреватель) в этих парилках сгорел по вине безответственных посетителей, которые заливали его водой.
Он считает, что претензии — это палка о двух концах:
— Клиенты тоже регулярно нарушают правила безопасности в спортзале, правила гигиены в бассейне. Так что мы квиты.