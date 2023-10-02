Фитнес-тренер назвала упражнения для снятия тревоги, напряжения и стресса

Когда происходит стресс или какое-то напряжение, чаще всего накопительное, человек поднимает плечи и вжимает свою шею. Она становится короче, и напряжение от шеи идёт в грудной отдел. При этом нарушается дыхание. Ухудшается состояние диафрагмы и появляются проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Также идёт нарушение сна.

Известно, что правильное дыхание — ключ к ментальному спокойствию. Бороться с тревожностью могут помочь дыхательные упражнения. По мнению тренера, глубокий вдох и задержка дыхания на четыре счёта с последующим долгим выдохом помогут не только привести в норму физическое состояние, но и улучшат ментальное.