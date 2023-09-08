На Украине накажут спортивные федерации за солидарность с россиянами

Согласно изменениям, спортивная федерация может быть лишена статуса национальной в случае совершения спортсменами, тренерами, другими членами спортивной федерации действий, которые подрывают авторитет Украины в мировом спортивном движении путем проявления солидарности с представителями России.

Ранее министерство молодежи и спорта Украины сняло запрет на участие украинских атлетов в международных соревнованиях со спортсменами из России и Белоруссии, выступающими в нейтральном статусе. Новый документ за подписью министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта запрещает отправлять сборные Украины только на те турниры, где россияне и белорусы выступают под своими флагами или своими публичными действиями/заявлениями выражают национальную принадлежность.