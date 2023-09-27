Елена Исинбаева закрыла благотворительный фонд в России
Двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Елена Исинбаева, покинув Россию, закрыла благотворительный фонд, сообщает «Октагон».
Двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Елена Исинбаева, покинув Россию, закрыла благотворительный фонд, сообщает «Октагон».
По адресу сайта располагается страница одной из букмекерских компаний, страницы в соцсетях не ведутся. Последним мероприятием фонда был Кубок Елены Исинбаевой, прошедший
Как стало известно изданию, фонд «давно съехал» из офиса в одном из бизнес-центров Волгограда, указанный в соцсетях и на сайте фонда контактный телефон не существует, а отчёт за 2022 год, направленный в Минюст России, оказался пустым.
Благотворительный фонд Исинбаевой был учреждён в 2013 году. С 2017 по 2020 год фонд получил президентские гранты на общую сумму 39 млн рублей.
Сейчас Исинбаева переехала на виллу на испанском острове Тенерифе и стала известна своими высказываниями о номинальном характере воинских званий, полученных в годы выступления за ЦСКА.