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27 сентября, источник: Vesti.kz

Казахстан поднялся в медальном зачете Азиады

Стало известно положение сборной Казахстана в медальном зачете на летних Азиатских играх-2023, проходящих в Ханчжоу (Китай), сообщают Vesti.kz.

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Источник: Vesti.kz

По сравнению с предыдущим днем Казахстан поднялся на четыре строчке, и занимает 12-е место. На счету команды 13 наград — одна золотая, две серебряные и десять бронзовых.

На первом месте находится Китай — 140 (76−43−21), на втором — Южная Корея — 70 (19−18−33), на третьем — Япония — 66 (15−27−24).

Напомним, что сегодня, 27 сентября первую золотую награду в копилку Казахстана принесли представительницы женской команды по стендовой стрельбе Зоя Кравченко, Асем Орынбай и Ольга Панарина, они стали лучшими в «ските», а также установили рекорд Азиатских игр.

Азиада стартовала 23 сентября и завершится 8 октября. Сборная Казахстана представлена 524 спортсменами, которые выступают в 30 дисциплинах.

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