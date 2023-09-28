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21:35 (мск), источник: ТАСС

Директор музея спорта в Петербурге Истягина-Елисеева умерла на 47-м году жизни

ТАСС, 28 сентября. Директор Государственного музея спорта в Санкт-Петербурге Елена Истягина-Елисеева умерла в возрасте 46 лет. Об этом сообщается на официальном сайте музея.

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Источник: РИА "Новости"

По информации ТАСС, причиной смерти стали пневмония и последовавшие осложнения.

«Она прожила всего 46 лет, но за это время успела сделать многое. Директор Государственного музея спорта, вице-президент физкультурно-спортивного общества профсоюзов “Россия”, заместитель председателя комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты Российской Федерации, профессор и научный руководитель института спортивного менеджмента и права НИУ ВШЭ, заведующая кафедрой “Организации работы с молодежью” Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма — все эти должности Елена Александровна успешно совмещала и была признанным отраслевым экспертом, который внес большой вклад в развитие своей отрасли», — говорится в заявлении на сайте музея.

Истягина-Елисеева занимала пост директора музея с 2009 года.

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