Директор музея спорта в Петербурге Истягина-Елисеева умерла на 47-м году жизни

«Она прожила всего 46 лет, но за это время успела сделать многое. Директор Государственного музея спорта, вице-президент физкультурно-спортивного общества профсоюзов “Россия”, заместитель председателя комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты Российской Федерации, профессор и научный руководитель института спортивного менеджмента и права НИУ ВШЭ, заведующая кафедрой “Организации работы с молодежью” Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма — все эти должности Елена Александровна успешно совмещала и была признанным отраслевым экспертом, который внес большой вклад в развитие своей отрасли», — говорится в заявлении на сайте музея.