Взяли золото, но не смогли победить рак. 5 рано ушедших советских чемпионов

Десятки советских олимпийских чемпионов и призеров по окончании карьеры уходили раньше времени по причине онкологических заболеваний. Aif.ru вспоминает самых заметных из них.

Татьяна Аверина (конькобежный спорт, 51 год)

Родившаяся в городе Горький (сейчас — Нижний Новгород) Татьяна Аверина с детства увлеклась коньками и довольно быстро сделала себе имя. Уже в 23 года носила звание чемпионки страны. У тренеров не было никаких сомнений — кого посылать на Олимпийские игры 1976 года в Инсбруке. Татьяна не подвела, завоевав две золотые медали на дистанциях 1000 и 3000 метров. Там же взяла еще две бронзовые медали.

После возвращения с триумфальной Олимпиады Татьяна вышла замуж за коллегу-конькобежца, родила двоих сыновей. По окончании спортивной карьеры ей предложили тренерскую работу в Москве. Однако вскоре выяснилось — у женщины рак желудка. Болезнь быстро прогрессировала, и победить ее, к сожалению, Татьяне не удалось. Аверина ушла из жизни 22 августа 2001 года в возрасте 51 года.

Александр Белов (баскетбол, 26 лет)

Трагически сложилась судьба и легендарного советского баскетболиста, с чьим именем связана, пожалуй, самая яркая и драматичная победа в истории отечественного баскетбола. На Олимпийских играх в Мюнхене-1972 советская команда победила сборную США, и именно бросок Александра Белова принес советской сборной золотые медали. По мотивам этой истории был снят фильм «Движение вверх».

Увы, герой и любимец советского народа прожил недолго — у спортсмена обнаружилось редкое онкологическое заболевание ангиосаркома сердца. Белов скончался в октябре 1978 года в возрасте 26 лет.

Валерий Брумель (легкая атлетика, 60 лет)

Валерий Брумель — еще одна легенда советского спорта, олимпийский чемпион 1964 года в Токио. На его счету шесть рекордов мира — чаще в этом виде спорта не делал этого никто. Через год после победной Олимпиады Брумель попал в автокатастрофу, после которой ему грозила ампутация ноги, и о возвращении в спорт, по словам врачей, не было и речи.

Однако спортсмен преодолел себя, проявив несгибаемую силу воли, — и вернулся. Однако по окончании карьеры выяснилось, что Брумель страдал онкологическим заболеванием. Болезнь забрала великого спортсмена в 2003 году в возрасте 60 лет.

Михаил Воронин (спортивная гимнастика, 59 лет)

Звездный час гимнаста Михаила Воронина наступил в 1968 году на Олимпийских играх в Мехико, где он завоевал сразу девять (!) медалей, из которых две были золотыми. К сожалению, различные травмы не позволили долго продолжать карьеру, и вскоре Михаилу пришлось попрощаться с большим спортом. Но он остался в гимнастике, став тренером в обществе «Динамо», и воспитал множество отличных спортсменов.

Дальнейшая судьба Воронина сложилась трагически. Михаил был женат на олимпийской чемпионке Зинаиде Дружининой, которая также побеждала в Мексике. Однако женщина пристрастилась к алкоголю и бросила семью и малолетнего сына. Вдобавок ко всему выяснилось, что у Воронина рак крови, борьбу с которым чемпион проиграл в 2004 году в возрасте 59 лет.

Юрий Лагутин (гандбол, 29 лет)

Юрий Лагутин считался одним из сильнейших гандболистов страны в семидесятые годы. Но его судьба оказалась крайне жестокой по отношению к спортсмену. На свою вторую Олимпиаду в Монреале в 1976 году (четырьмя годами ранее сборная СССР заняла пятое место) Лагутин поехал лидером команды и в первом же матче неудачно упал на спину после столкновения с соперником. Однако доиграл турнир на уколах, принеся команде немало пользы. В итоге наша сборная сумела выиграть золотые медали.