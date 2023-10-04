Отечественная методика тренировок, ставшая популярной по всему миру. Что такое шейпинг?
Большой гид по направлению и комплекс базовых упражнений для начинающих.
Большой гид по направлению и комплекс базовых упражнений для начинающих.
Название «шейпинг» происходит от английского слова shaping. Переводится оно как «формирование, придание формы». Получается, тренировки делают из вас скульптора, который буквально «лепит» своё собственное тело. Шейпинг представляет из себя комплекс гимнастических упражнений, помогающих избавиться от лишних килограммов и создать изящные линии тела. Важно, что занятия требуют правильного питания, ведь только совокупность физических нагрузок и полезной еды могут привести к результату.
Как появился шейпинг? Вопреки иностранному названию, истоки направления находятся в СССР. В конце 1980-х шейпинг разработал и начал практиковать российский физиолог Илья Прохорцев. Мужчина получил патент на новую систему тренировок. Популярность к шейпингу пришла в 90-е, в те годы всё больше людей практиковали эту методику.
Средняя продолжительность занятий шейпингом должна быть в пределах одного часа. Когда вы начинаете занятия, важно следить за частотой их посещения. Регулярность очень важна, но контролируйте и достаточное вашему организму восстановление. Рекомендуются разносторонние тренировки, поэтому важно посещать альтернативные занятия, где внимание акцентируется на других группах мышц, или тренировки, являющиеся по своей сути менее напряжёнными.
Отличным дополнением к занятиям шейпингом будет стретчинг. Также важно помнить, что посещение нескольких занятий в день без адекватного отдыха может привести к перетренированности, нарушению сна, повышению частоты сердечных сокращений в покое, травме и даже к депрессии.
Важно следить за техникой выполнения упражнений, её нарушение создаёт наибольший риск травм. Чтобы не допустить возникновения такой ситуации, необходимо следовать принципу постепенного усложнения тренировок. Нужно понимать, что перекачаться при помощи таких занятий невозможно, они помогают тонизировать мышцы, но несильно увеличивают их объём.
Если вы чувствуете боль в мышцах или в суставах, прекратите выполнение упражнения. Дискомфорт — это сигнал того, что вы перегружаете свой организм и должны заменить движение упрощёнными вариантами. Реально оценивайте свои возможности, не ориентируйтесь на других. Один и тот же уровень интенсивности может быть слишком низким для одного и слишком высоким для другого.
Занятия шейпингом подходят людям различных возрастных групп. Однако степень физической нагрузки должна соответствовать подготовке конкретного человека, уровню его состояния здоровья. Запретом для посещения занятий могут послужить травмы, проблемы с суставами, период восстановления после операций, переломы, хронические заболевания. Решение о возможности или запрете занятий даёт только врач. Самостоятельно принимать решение не стоит, поэтому прежде чем приступать к тренировкам, необходимо проконсультироваться с медицинским специалистом.
Рекомендуется выполнить два-три подхода каждого упражнения. Между подходами делайте небольшой перерыв в 30−40 секунд. Следите за правильностью техники выполнения и дыханием, оно должно быть ровным.
Сгибание ноги
Техника выполнения.
Подъёмы согнутой ноги вверх
Техника выполнения.
Отведение в сторону согнутой ноги
Техника выполнения.
Подъëмы таза
Техника выполнения.
Подъём противоположных ноги и руки лëжа на животе
Техника выполнения.
Скручивания
Техника выполнения.
Название этого вида тренировок очень хорошо указывает на то, что тело — это ваша скульптура, и вы как искусный мастер создаёте его сами, выбирая формы и линии, изменяя его от раза к разу. Спорт — помощник в кропотливом процессе создания.