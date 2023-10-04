Дэвид Бэкхем стал киногероем: посмотреть на папу пришла вся семья

Дэвид Бекхэм во вторник, 3 октября, превратил премьеру своего нового документального фильма о самом себе в семейное мероприятие. На показе к легенде мирового футбола присоединилась его жена, модельер Виктория Бекхэм, и их четверо детей. перед началом сеанса они дружно позировали для фотографов на красной дорожке в лондонском районе Мейфэр.

«Бекхэм» — это мини-сериал из четырех частей, рассказывающий о пути британской звезды футбола от скромного начала до одного из самых узнаваемых игроков своего времени как на поле, так и за его пределами.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239405&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

С экрана рассказывается о том, как 48-летний Бэкс превратился в знаменитого спортсмена, а затем стал звездой мирового масштаба. Любимчика средств массовой информации, создателя своих многомиллионных спонсорских контрактов и женитьбы на обворожительно Spice Girl Виктории Адамс.

— Я чувствую, что это был правильный поступок и на самом деле подходящее время — снять этот сериал. Также я хотел, чтобы моя семья могла оглянуться назад и получить от этого удовольствие. А затем повторять это снова и снова.

Когда я начал свою карьеру в 90-х в Манчестере… там была потрясающая музыка и потрясающие концетры, а «Манчестер Юнайтед» был одной из самых успешных команд в футболе… Это напоминает вам о чем-то очень особенном. Я надеюсь, что люди посмотрят мини-сериал обо мне, почувствуют его атмосферу и погрузятся в хорошие воспоминания о тех славных временах, — сказал Бекхэм агентству Reuters.

Документальный фильм, включающий ранее неопубликованные киноархивы, в том числе и личные, также подробно рассказывает о широко обсуждаемых противоречиях и трудностях в общественной и личной жизни Бекхэма.

Отвечая на вопрос о нынешнем внимании к американской музыкальной звезде Тейлор Свифт, когда она появляется на спортивных мероприятиях, в первыю очередь на матчах команды по американскому футболу «Канзас-Сити Чифс», где, по слухам, играет ее новая пассия Трэвис Келси, Бекхэм сказал:

— Что бы она ни делала и с кем бы она ни была, пока она счастлива, это самое лучшее. важная вещь, и то же самое происходит со мной и Викторией.

Мы вместе уже 26 лет… у нас замечательные дети, мы построили бизнес, но мы уделяем время друг другу… Итак, вы знаете, над этими вещами нужно много работать.