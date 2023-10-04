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14:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский футболист рассказал, как его обещали убить из-за длинных волос

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Бывший футболист Илья Абаев рассказал, как на него напали в баре из-за длинных волос во время выступления за «Торпедо».

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Источник: РИА "Новости"

Голкипер играл в московском клубе с 1999 по 2008 год.

«Как-то с друзьями решили пойти в бар. Стояли с одним парнем у барной стойки, разговаривали. И вдруг между нами вклинивается какой-то пьяный здоровенный мужик. Кинул на меня взгляд, повернулся и ударил. Как оказалось потом — из-за того, что у меня были длинные волосы. Сцепились с ним — полетели стулья, стаканы, посуда. В итоге мы с ребятами его обезвредили и вызвали полицию. Выяснилось, что это какой-то “раменский” бандит», — рассказал Абаев Sport24.

По словам игрока, приехавшие полицейские отказались задержать нападавшего.

«Я говорю: “Тогда хотя бы меня заберите. Он меня убить обещает, как только вы уедете!”. А он реально обещал. Короче, никого из нас они не забрали, сели в машину и уехали. А мы с этим мужиком как-то разговорились. Он признался: “Подумал, что ты неформал. Но вы молодцы, хорошо меня скрутили”. В итоге мы поехали к нему домой, он взял деньги и оплатил весь ущерб в этом клубе. Еще и угостил нас», — сказал футболист.

Абаев за время карьеры также играл за «Анжи», нижегородскую «Волгу», московский «Локомотив», «Краснодар», «Ростов» и «Чертаново».

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