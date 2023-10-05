Правда ли, что сельдерей помогает похудеть

Сельдерей с его низким содержанием калорий и множеством полезных веществ, долгое время считается продуктом, помогающим похудеть. Многие люди утверждают, что сельдерей может помочь снизить вес и улучшить общее здоровье. Однако, как и в случае с многими другими продуктами, реальная связь между сельдереем и потерей веса требует более внимательного рассмотрения.

Помогает ли сельдерей похудеть

Сельдерей сам по себе не помогает существенно похудеть, но он может быть полезным компонентом сбалансированной диеты и способствовать контролю аппетита благодаря низкой калорийности и высокому содержанию воды.

Чем полезен сельдерей?

Низкое содержание калорий

Сельдерей действительно является продуктом с низким содержанием калорий и богатым водой. Один стебель сельдерея содержит всего около 6−10 калорий и значительное количество воды. Это делает его популярным выбором для людей, следящих за калорийным балансом и стремящихся увеличить объем пищи без значительного увеличения калорий.

Диуретические свойства

Сельдерей также известен своими диуретическими свойствами, что означает, что он может способствовать устранению излишней жидкости из организма. Это может привести к кратковременной потере веса, но, увы, это не потеря жира, а просто снижение уровня жидкости. Как только вы восстановите гидратацию, вес вернется.

Богатство клетчаткой

Сельдерей также содержит клетчатку, которая может способствовать чувству сытости и улучшению работы пищеварительной системы. Это может помочь контролировать аппетит и уменьшить количество потребляемых калорий, но эффект не будет значительным, если не сопровождается сбалансированным питанием.

Витамины и минералы

Он содержит витамин К, витамин C, калий и фолиевую кислоту, что делает его полезным для общего здоровья и иммунной системы.

Антиоксиданты

В нем содержатся антиоксиданты, которые могут помочь в борьбе со свободными радикалами и поддержании здоровой кожи.

Снижение воспаления

Некоторые исследования показывают, что сельдерей может помочь снизить воспаление в организме.

Сельдерей — суперфуд?

Сельдерей, безусловно, имеет свои положительные стороны, и его можно включать в рацион при стремлении к похудению. Однако важно понимать, что он не является неким «волшебным» продуктом для похудения. Истинное снижение веса достигается сбалансированным питанием и регулярной физической активностью.