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5 октября, источник: Vesti.kz

Три золота за день. Какое место занимает Казахстан в медальном зачете Азиады

Завершился очередной соревновательный день на Азиатских играх в китайском Ханчжоу, сообщают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

По его итогам Казахстан оказался на 11-м месте в медальном зачете. У нашей команды 61 награда, из них 8 золотых, 15 серебряных и 38 бронзовых.

Результаты казахстанских спортсменов за 5 октября.

Карате:
Нурканат Ажиканов (золото, до 75 килограммов)
Лаура Аликул (серебро, до 68 килограммов).

Джиу-джитсу:
Нуржан Батырбеков (золото, до 69 килограммов)
Алдияр Серик (бронза, до 69 килограммов)
Мансур Хабибулла (бронза, до 62 килограммов).

Греко-римская борьба:
Алимхан Сыздыков (бронза, до 130 килограммов)
Велошоссе (групповая гонка)
Евгений Федоров (золото)
Алексей Луценко (серебро).

Бокс:
Карина Ибрагимова (серебро, до 57 килограммов)
Камшыбек Кункабаев (серебро, свыше 92 килограммов).

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