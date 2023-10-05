Три золота за день. Какое место занимает Казахстан в медальном зачете Азиады
Завершился очередной соревновательный день на Азиатских играх в китайском Ханчжоу, сообщают Vesti.kz.
Завершился очередной соревновательный день на Азиатских играх в китайском Ханчжоу, сообщают Vesti.kz.
По его итогам Казахстан оказался на 11-м месте в медальном зачете. У нашей команды 61 награда, из них 8 золотых, 15 серебряных и 38 бронзовых.
Результаты казахстанских спортсменов за 5 октября.
Карате:
Нурканат Ажиканов (золото, до 75 килограммов)
Лаура Аликул (серебро, до 68 килограммов).
Джиу-джитсу:
Нуржан Батырбеков (золото, до 69 килограммов)
Алдияр Серик (бронза, до 69 килограммов)
Мансур Хабибулла (бронза, до 62 килограммов).
Греко-римская борьба:
Алимхан Сыздыков (бронза, до 130 килограммов)
Велошоссе (групповая гонка)
Евгений Федоров (золото)
Алексей Луценко (серебро).
Бокс:
Карина Ибрагимова (серебро, до 57 килограммов)
Камшыбек Кункабаев (серебро, свыше 92 килограммов).