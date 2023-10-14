Камила Валиева получила дорогой подарок от американского болельщика: видео
Российская фигуристка Камила Валиева получила дорогой подарок от болельщика из США. Камила получила в подарок корзину яблок, на дне которой лежал iPhone 15 Pro Max.
Российская фигуристка Камила Валиева получила дорогой подарок от болельщика из США. Камила получила в подарок корзину яблок, на дне которой лежал iPhone 15 Pro Max.
Этот момент был запечатлен на видео и опубликован в фан-группе Валиевой в телеграме.
«Счастливая обладательница нового iPhone 15 Pro Max 1TB. Этот подарок Камиле подготовил болельщик из США, спасибо за то, что радуете Камилу!» — гласит подпись к видео.
Новые смартфоны iPhone не продаются в России официально. Их привозят по параллельному импорту, а цена iPhone 15 Pro Max составляет около 200 тысяч рублей.